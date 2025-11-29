Вчені розгадали одну з головних таємниць Стоунгенджа

У межах нового масштабного дослідження археологи дізналися, що саме люди є творцями низки "незвичайних" ям поблизу Стоунгенджа. Коло Даррінгтона описують як смугу приблизно з 20 великих ям шириною понад кілометр, у центрі якої розташовані неолітичні стіни.
Головні тези:
- Існує висока ймовірність того, що ями сягають часів пізнього неоліту.
- Тепер вони стали частиною "великої та на цей час унікальної неолітичної ямної структури неолітичного типу".
Феномен Стоунгенджа досі непокоїть археологів
Що важливо розуміти, справжня природа кола ям Даррінгтона є причиною дискусій останні кілька років.
Завдяки новому детальному аналізу врешті стало відомо, що вони були створені предками людини, а не природними процесами.
Як повідомляє видання Internet Archaeology, для нового дослідження вибрали 16 ямних "зразків".
Археологи використали кілька нових методів для отримання відповідей на багаторічні запитання.
За словами науковців, електрорезистивна томографія дала змогу оцінити глибину ямок, а радар і магнітометрія — проаналізувати їхню форму.
Окрім того, наголошується, що їм вдалося виявити повторювані візерунки в ґрунті з різних частин ділянки — це також є доказом участі людини.
