Вчені розгадали одну з головних таємниць Стоунгенджа
Джерело:  The Independent

У межах нового масштабного дослідження археологи дізналися, що саме люди є творцями низки "незвичайних" ям поблизу Стоунгенджа. Коло Даррінгтона описують як смугу приблизно з 20 великих ям шириною понад кілометр, у центрі якої розташовані неолітичні стіни.

Головні тези:

  • Існує висока ймовірність того, що ями сягають часів пізнього неоліту. 
  • Тепер вони стали частиною "великої та на цей час унікальної неолітичної ямної структури неолітичного типу".

Що важливо розуміти, справжня природа кола ям Даррінгтона є причиною дискусій останні кілька років.

Завдяки новому детальному аналізу врешті стало відомо, що вони були створені предками людини, а не природними процесами.

Як повідомляє видання Internet Archaeology, для нового дослідження вибрали 16 ямних "зразків".

Археологи використали кілька нових методів для отримання відповідей на багаторічні запитання.

За словами науковців, електрорезистивна томографія дала змогу оцінити глибину ямок, а радар і магнітометрія — проаналізувати їхню форму.

Щоб встановити, як утворилися ями, дослідники витягли осадові керни і використовували оптично стимульовану люмінесценцію для датування ґрунту від моменту останнього впливу сонячного світла, а також метод sedDNA, який дає змогу витягувати з ґрунту ДНК тварин і рослин.

Окрім того, наголошується, що їм вдалося виявити повторювані візерунки в ґрунті з різних частин ділянки — це також є доказом участі людини.

