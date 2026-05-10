Cтарший за Стоунхендж. Науковці дослідили рукотворний острів в озері Шотландії

У багатьох озерах Ірландії, Шотландії чи Уельсу зустрічаються так звані кранноги — невеликі штучні острови. Точні причини їх створення невідомі, але вони використовувалися різними поколіннями, починаючи з неоліту і закінчуючи залізним віком та далі.

Науковці дослідили старовинний рукотворний острів в озері Шотландії

У новому дослідженні вчені з Університету Саутгемптона та Університету Редінга вивчили кранног в озері Бхоргастейл на острові Льюїс.

Протягом кількох років аналізу з використанням традиційних методів розкопок, буріння, геодезичних робіт та радіовуглецевого датування дослідники змогли відтворити різні етапи розвитку острова. Вони встановили, що він старший за деякі з найвідоміших пам'яток Британських островів, таких як Стоунхендж.

Археологи змогли зафіксувати острів як над, так і під водою як єдину, безперервну структуру. У ході польових робіт під кам'яним покриттям острова була виявлена шарувата конструкція з дерева та хмизу, а також сотні фрагментів неолітичної кераміки в навколишній воді.

На думку вчених, спочатку це була кругла дерев'яна платформа діаметром близько 23 метрів, покрита хмизом. Потім, приблизно 2000 років потому, у середній бронзовій добі, було додано ще один шар хмизу та каменю, після чого ще через 1000 років відбулася наступна фаза активності. Острів деякий час був з'єднаний з береговою лінією кам'яною дамбою, але зараз вона знаходиться під водою. Поширити

Археологи також виявили на цьому місці сотні фрагментів неолітичної кераміки — чаш і глечиків.