Cтарший за Стоунхендж. Науковці дослідили рукотворний острів в озері Шотландії
Джерело:  IFLScience

У багатьох озерах Ірландії, Шотландії чи Уельсу зустрічаються так звані кранноги — невеликі штучні острови. Точні причини їх створення невідомі, але вони використовувалися різними поколіннями, починаючи з неоліту і закінчуючи залізним віком та далі.

У новому дослідженні вчені з Університету Саутгемптона та Університету Редінга вивчили кранног в озері Бхоргастейл на острові Льюїс.

Протягом кількох років аналізу з використанням традиційних методів розкопок, буріння, геодезичних робіт та радіовуглецевого датування дослідники змогли відтворити різні етапи розвитку острова. Вони встановили, що він старший за деякі з найвідоміших пам'яток Британських островів, таких як Стоунхендж.

Археологи змогли зафіксувати острів як над, так і під водою як єдину, безперервну структуру. У ході польових робіт під кам'яним покриттям острова була виявлена шарувата конструкція з дерева та хмизу, а також сотні фрагментів неолітичної кераміки в навколишній воді.

На думку вчених, спочатку це була кругла дерев'яна платформа діаметром близько 23 метрів, покрита хмизом. Потім, приблизно 2000 років потому, у середній бронзовій добі, було додано ще один шар хмизу та каменю, після чого ще через 1000 років відбулася наступна фаза активності. Острів деякий час був з'єднаний з береговою лінією кам'яною дамбою, але зараз вона знаходиться під водою.

Археологи також виявили на цьому місці сотні фрагментів неолітичної кераміки — чаш і глечиків.

Хоча ми досі точно не знаємо, навіщо були побудовані ці острови, ресурси та праця, необхідні для їх будівництва, вказують не тільки на складні спільноти, здатні на такі подвиги, але й на величезне значення цих місць. Велика кількість кераміки, яка часто все ще містить залишки їжі, та обробленого каменю, знайденого на островах і навколо них, свідчить про їх використання для колективних занять, таких як приготування їжі або бенкети, — пояснила доктор Стефані Бланкшайн, провідна авторка дослідження.

