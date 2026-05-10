Cтарший за Стоунхендж. Науковці дослідили рукотворний острів в озері Шотландії

У багатьох озерах Ірландії, Шотландії чи Уельсу зустрічаються так звані кранноги — невеликі штучні острови. Точні причини їх створення невідомі, але вони використовувалися різними поколіннями, починаючи з неоліту і закінчуючи залізним віком та далі.
Головні тези:
- У багатьох озерах Ірландії, Шотландії чи Уельсу можна зустріти кранноги — невеликі штучні острови, які використовувалися різними поколіннями від неоліту до залізного віку.
- Дослідники встановили, що рукотворний острів в озері Бхоргастейл на острові Льюїс є старшим за деякі з найвідоміших пам'яток Британських островів, включаючи Стоунхендж.
Науковці дослідили старовинний рукотворний острів в озері Шотландії
У новому дослідженні вчені з Університету Саутгемптона та Університету Редінга вивчили кранног в озері Бхоргастейл на острові Льюїс.
Протягом кількох років аналізу з використанням традиційних методів розкопок, буріння, геодезичних робіт та радіовуглецевого датування дослідники змогли відтворити різні етапи розвитку острова. Вони встановили, що він старший за деякі з найвідоміших пам'яток Британських островів, таких як Стоунхендж.
Археологи змогли зафіксувати острів як над, так і під водою як єдину, безперервну структуру. У ході польових робіт під кам'яним покриттям острова була виявлена шарувата конструкція з дерева та хмизу, а також сотні фрагментів неолітичної кераміки в навколишній воді.
Хоча ми досі точно не знаємо, навіщо були побудовані ці острови, ресурси та праця, необхідні для їх будівництва, вказують не тільки на складні спільноти, здатні на такі подвиги, але й на величезне значення цих місць. Велика кількість кераміки, яка часто все ще містить залишки їжі, та обробленого каменю, знайденого на островах і навколо них, свідчить про їх використання для колективних занять, таких як приготування їжі або бенкети, — пояснила доктор Стефані Бланкшайн, провідна авторка дослідження.
