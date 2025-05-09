Стивен Хокинг спрогнозировал дату гибели Земли — что говорят ученые
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Стивен Хокинг спрогнозировал дату гибели Земли — что говорят ученые

Хокинг был прав относительно будущего Земли
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Источник:  online.ua

Еще 8 лет назад легендарный физик Стивен Хокинг утверждал, что примерно к 2600 году Земля превратится в "огромный огненный шар". Только сейчас представители НАСА признали правоту этой теории.

Главные тезисы

  • Прогноз Хокинга базировался на экспоненциальном росте населения и истощении ресурсов.
  • НАСА признало обоснованность прогнозов известного физика.

Хокинг был прав относительно будущего Земли

Что важно понимать, жуткий прогноз основывался на экспоненциальном росте населения и истощении ресурсов, пишет farmingdale-observer.com.

До 2600 году Земля превратится в гигантский огненный шар. Человечество должно составить план, как покинуть планету, иначе мы рискуем умереть, — подчеркнул Стивен Хокинг в 2017 году.

По убеждению физика, продолжающийся рост населения приведет к неустойчивой плотности.

Речь идет о будущем, в котором люди будут стоять "бок о бок" в разных уголках мира.

Несмотря на то, что НАСА официально не подтверждает объявленную Хокингом дату, оно все же признает обоснованность заявленных им прогнозов.

Человечество действительно столкнется с экзистенциальным риском, если текущие темпы потребления ресурсов сохранятся.

Согласно последним данным, неконтролируемое истощение ресурсов может потенциально ускорить сроки экологического коллапса по сравнению с прогнозами Хокинга.

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