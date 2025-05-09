Стівен Гокінг спрогнозував дату загибелі Землі — що кажуть вчені
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Стівен Гокінг спрогнозував дату загибелі Землі — що кажуть вчені

Гокінг мав рацію щодо майбутнього Землі
Джерело:  online.ua

Ще 8 років тому легендарний фізик Стівен Гокінг стверджував, що приблизно до 2600 року Земля перетвориться на "величезну вогняну кулю". Лише зараз представники НАСА визнали слушність цієї теорії. 

Головні тези:

  • Прогноз Гокінга базувався на експоненціальному зростанні населення та виснаженні ресурсів
  • НАСА визнало обґрунтованість прогнозів відомого фізика.

Гокінг мав рацію щодо майбутнього Землі

Що важливо розуміти, моторошний прогноз ґрунтувався на експоненціальному зростанні населення і виснаженні ресурсів, пише farmingdale-observer.com.

До 2600 року Земля перетвориться на гігантську вогняну кулю. Людство має скласти план, як покинути планету, інакше ми ризикуємо вимерти, — наголосив Стівен Гокінг у 2017 році.

На переконання фізика, тривале зростання населення призведе до нестійкої щільності.

Йдеться про майбутнє, в якому люди стоятимуть "пліч-о-пліч" у різних куточках світу.

Попри те, що НАСА офіційно не підтверджує оголошену Гокінгом дату — воно все ж визнає обґрунтованість заявлених ним прогнозів.

Людство дійсно зіткнеться з екзистенціальним ризиком, якщо поточні темпи споживання ресурсів збережуться.

Згідно з останніми даними, неконтрольоване виснаження ресурсів може потенційно прискорити терміни екологічного колапсу порівняно з передбаченнями Гокінга.

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