Стівен Гокінг спрогнозував дату загибелі Землі — що кажуть вчені

Ще 8 років тому легендарний фізик Стівен Гокінг стверджував, що приблизно до 2600 року Земля перетвориться на "величезну вогняну кулю". Лише зараз представники НАСА визнали слушність цієї теорії.
Головні тези:
- Прогноз Гокінга базувався на експоненціальному зростанні населення та виснаженні ресурсів
- НАСА визнало обґрунтованість прогнозів відомого фізика.
Гокінг мав рацію щодо майбутнього Землі
Що важливо розуміти, моторошний прогноз ґрунтувався на експоненціальному зростанні населення і виснаженні ресурсів, пише farmingdale-observer.com.
На переконання фізика, тривале зростання населення призведе до нестійкої щільності.
Йдеться про майбутнє, в якому люди стоятимуть "пліч-о-пліч" у різних куточках світу.
Попри те, що НАСА офіційно не підтверджує оголошену Гокінгом дату — воно все ж визнає обґрунтованість заявлених ним прогнозів.
Згідно з останніми даними, неконтрольоване виснаження ресурсів може потенційно прискорити терміни екологічного колапсу порівняно з передбаченнями Гокінга.
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