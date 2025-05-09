Стівен Гокінг спрогнозував дату загибелі Землі — що кажуть вчені

Ще 8 років тому легендарний фізик Стівен Гокінг стверджував, що приблизно до 2600 року Земля перетвориться на "величезну вогняну кулю". Лише зараз представники НАСА визнали слушність цієї теорії.

Гокінг мав рацію щодо майбутнього Землі

Що важливо розуміти, моторошний прогноз ґрунтувався на експоненціальному зростанні населення і виснаженні ресурсів, пише farmingdale-observer.com .

До 2600 року Земля перетвориться на гігантську вогняну кулю. Людство має скласти план, як покинути планету, інакше ми ризикуємо вимерти, — наголосив Стівен Гокінг у 2017 році. Поширити

На переконання фізика, тривале зростання населення призведе до нестійкої щільності.

Йдеться про майбутнє, в якому люди стоятимуть "пліч-о-пліч" у різних куточках світу.

Попри те, що НАСА офіційно не підтверджує оголошену Гокінгом дату — воно все ж визнає обґрунтованість заявлених ним прогнозів.

Людство дійсно зіткнеться з екзистенціальним ризиком, якщо поточні темпи споживання ресурсів збережуться. Поширити

Згідно з останніми даними, неконтрольоване виснаження ресурсів може потенційно прискорити терміни екологічного колапсу порівняно з передбаченнями Гокінга.