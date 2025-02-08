Страны Балтии отключились от энергосистемы России

Утром 8 февраля Латвия, Литва и Эстония окончательно отключились от энергосистемы страны-агрессорки РФ. Что важно понимать, соглашение о Балтийской энергосистеме с Россией и Беларусью (BRELL) формально истекло в 23:59 в пятницу, 7 февраля.
Главные тезисы
- Латвия, Литва и Эстония перешли на режим работы энергоострова с последующим подключением к европейской энергосистеме.
- Это важное и символическое событие, поскольку страны Балтии не покупают электроэнергию у России с 2022 года.
Влияние России на энергетической арене продолжает ослабевать
С заявлением по этому поводу уже выступил Рокас Масюлис — глава компании Litgrid, оператора литовской системы передачи электроэнергии.
Последний официально подтвердил, что кроме его страны отключилась от российской системы также Латвия и Эстония. По его словам, все прошло по плану.
Руководитель компании Litgrid рассказал, что сначала отключили одну линию, а затем через 10-15 мин другую, а через такой же промежуток времени отключили и третью линию.
Прошло еще полчаса, и Литва отключила беларускую линию.
Де-факто все страны Балтии были отключены от системы до 09:00.
На это уже отреагировал глава YASNO Сергей Коваленко. По словам последнего, это символическое событие, учитывая тот факт, что электроэнергию страны Балтии не покупают у страны-террориста еще с 2022 года.
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