Страны Балтии отключились от энергосистемы России

Утром 8 февраля Латвия, Литва и Эстония окончательно отключились от энергосистемы страны-агрессорки РФ. Что важно понимать, соглашение о Балтийской энергосистеме с Россией и Беларусью (BRELL) формально истекло в 23:59 в пятницу, 7 февраля.

Влияние России на энергетической арене продолжает ослабевать

С заявлением по этому поводу уже выступил Рокас Масюлис — глава компании Litgrid, оператора литовской системы передачи электроэнергии.

Последний официально подтвердил, что кроме его страны отключилась от российской системы также Латвия и Эстония. По его словам, все прошло по плану.

Мы подписали протокол с россиянами о том, как все должно быть отключено. Я бы даже сказал, что за несколько минут до этого россияне сами связались с нами и сообщили, что они готовы, — заявил Масюлис. Поделиться

Фото: facebook.com/sergey.j.kovalenko

Руководитель компании Litgrid рассказал, что сначала отключили одну линию, а затем через 10-15 мин другую, а через такой же промежуток времени отключили и третью линию.

Прошло еще полчаса, и Литва отключила беларускую линию.

Де-факто все страны Балтии были отключены от системы до 09:00.

На это уже отреагировал глава YASNO Сергей Коваленко. По словам последнего, это символическое событие, учитывая тот факт, что электроэнергию страны Балтии не покупают у страны-террориста еще с 2022 года.