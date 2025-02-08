Країни Балтії відключилися від енергосистеми Росії

Вранці 8 лютого Латвія, Литва та Естонія остаточно відключилися від енергосистеми країни-агресорки РФ. Що важливо розуміти, угода про Балтійську енергосистему з Росією і Білоруссю (BRELL) формально закінчилася о 23:59 в п'ятницю, 7 лютого.

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З заявою з цього приводу уже виступив Рокас Масюліс — очільник компанії Litgrid, оператора литовської системи передачі електроенергії.

Останній офіційно підтвердив, що окрім його країни, відключилася від російської ситеми також Латвія та Естонія. За його словами, все пройшло за планом.

Ми підписали протокол з росіянами про те, як все має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові, — заявив Масюліс. Поширити

Фото: facebook.com/sergey.j.kovalenko

Очільник компанії Litgrid розповів, що спочатку відключили одну лінію, а потім через 10-15 хв іншу, а ще через такий же проміжок часу відключили й третю лінію.

Минуло ще пів години, і Литва відключила й білоруську лінію.

Де-факто всі країни Балтії були відключені від системи приблизно до 09:00.

На це уже відреагував очільник YASNO Сергій Коваленко. За словами останнього, це дуже символічна подія, враховуючи той факт, що електроенергію країни Балтії не купують у країни-терориста ще з 2022 року.