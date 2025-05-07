Супергеройский фильм "Громовержцы*" получил другое название во время проката — что произошло

Marvel сменила название и постер супергеройского фильма "Громовержцы*" во время премьерного уик-энда на "Новые Мстители". Режиссер Джейк Шраер объяснил, что это часть маркетингового плана.

Фильм "Громовержцы*" получил название "Новые Мстители"

В Лос-Анджелесе на гигантском билборде, рекламировавшем научно-фантастический супергеройский фильм "Громовержцы*" от Marvel Studios и Walt Disney, старое название заменили новым. Таким образом, Marvel Studios раскрыла финал своего нового хита.

Новые афиши "Громовержцев*"

Студия также опубликовала видео, на котором актерский состав фильма срывает название "Громовержцы*" и показывает новое — "Новые Мстители". Постер на сайтах продаж билетов, таких как Fandango, также сменился на "Новые Мстители".

Фанаты Marvel давно интересовались, почему официальное название "Громовержцы*" содержит звездочку. Ответ раскрывается в третьем акте фильма, когда Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус) объявляет название группы — Новые Мстители.

В команду входят:

Елена Белова (Флоренс Пью),

Баки Барнс (Себастьян Стэн),

Ред Гардиан (Дэвид Харбор),

Джон Уокер (Вайатт Рассел),

Призрак (Ханна Джон-Кеймен), Сентри (Льюис Пулман).

Казалось, если Вал также пытается подменить персонажа и продать миру Новых Мстителей, мы тоже можем это сделать. Особенно учитывая, что звездочка была в фильме уже год, надеюсь, это не будет слишком запутанным — создается впечатление, что это был план, и мы его выполнили. Очень весело, что Marvel были готовы принять это, — прокомментировал режиссер Джейк Шраер в интервью The New York Times. Поделиться

Marvel Studios' ‘THE NEW AVENGERS’.



Now playing in theaters.pic.twitter.com/zOhDbffyAX — Marvel Updates (@marvel_updat3s) May 5, 2025

В сцене после титров фильма выясняется, что Новые Мстители живут в старой штаб-квартире Мстителей, которая теперь называется Стражная Башня. Они также ведут судебную тяжбу с Капитаном Америка о нарушении авторских прав на логотип Мстителей. Новым Мстителям придется объединиться с оригинальными Мстителями и Фантастической четверкой, чтобы остановить мегалиходия Роберта Дауни-младшего.

Другой важный намек в сцене после титров фильма "Громовержцы" показывает, как космический корабль Фантастической четверки выходит на орбиту Земли из другого измерения под звуки их музыкальной темы. Режиссер фильма Джейк Шраер рассказал, что сцена была снята "возможно, четыре недели назад", и он ее не режиссировал. Ее создали Руссо, снявшие "Мстителей: Судный день".

Следующий фильм Marvel — "Фантастическая четверка: Первые шаги", выйдет в кино 25 июля.