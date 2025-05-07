Супергеройский фильм "Громовержцы*" получил другое название во время проката — что произошло

Marvel сменила название и постер супергеройского фильма "Громовержцы*" во время премьерного уик-энда на "Новые Мстители". Режиссер Джейк Шраер объяснил, что это часть маркетингового плана.
Главные тезисы
- Смена названия и постера фильма Громовержцы на Новые Мстители была частью маркетингового плана Marvel.
- Финал фильма раскрывает связь Новых Мстителей с оригинальными Мстителями и Фантастической четверкой.
Фильм "Громовержцы*" получил название "Новые Мстители"
В Лос-Анджелесе на гигантском билборде, рекламировавшем научно-фантастический супергеройский фильм "Громовержцы*" от Marvel Studios и Walt Disney, старое название заменили новым. Таким образом, Marvel Studios раскрыла финал своего нового хита.
Студия также опубликовала видео, на котором актерский состав фильма срывает название "Громовержцы*" и показывает новое — "Новые Мстители". Постер на сайтах продаж билетов, таких как Fandango, также сменился на "Новые Мстители".
Фанаты Marvel давно интересовались, почему официальное название "Громовержцы*" содержит звездочку. Ответ раскрывается в третьем акте фильма, когда Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус) объявляет название группы — Новые Мстители.
В команду входят:
Елена Белова (Флоренс Пью),
Баки Барнс (Себастьян Стэн),
Ред Гардиан (Дэвид Харбор),
Джон Уокер (Вайатт Рассел),
Призрак (Ханна Джон-Кеймен), Сентри (Льюис Пулман).
Marvel Studios' ‘THE NEW AVENGERS’.— Marvel Updates (@marvel_updat3s) May 5, 2025
Now playing in theaters.pic.twitter.com/zOhDbffyAX
В сцене после титров фильма выясняется, что Новые Мстители живут в старой штаб-квартире Мстителей, которая теперь называется Стражная Башня. Они также ведут судебную тяжбу с Капитаном Америка о нарушении авторских прав на логотип Мстителей. Новым Мстителям придется объединиться с оригинальными Мстителями и Фантастической четверкой, чтобы остановить мегалиходия Роберта Дауни-младшего.
Другой важный намек в сцене после титров фильма "Громовержцы" показывает, как космический корабль Фантастической четверки выходит на орбиту Земли из другого измерения под звуки их музыкальной темы. Режиссер фильма Джейк Шраер рассказал, что сцена была снята "возможно, четыре недели назад", и он ее не режиссировал. Ее создали Руссо, снявшие "Мстителей: Судный день".
Следующий фильм Marvel — "Фантастическая четверка: Первые шаги", выйдет в кино 25 июля.
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