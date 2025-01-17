В преддверии вступления в должность президента США Дональд Трамп избрал трех известных актеров послами в Голливуде.

Кого Трамп избрал послами в Голливуде

На своей странице в собственной соцсети Truth social Трамп объявил, что Джон Войт, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне "должны вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много бизнеса из-за иностранных стран".

Имею честь объявить Джона Войта, Мэла Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в отличном, но очень неспокойном месте — Голливуде, штат Калифорния. Эти трое очень талантливых людей будут моими глазами и ушами, и я выполню то, что они предложат. Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда, — подчеркнул Трамп. Поделиться

Дональд Трамп

При этом сами актеры пока никак не прокомментировали решение Трампа назначить их послами.

Что известно о других назначениях Трампа накануне вступления в президентский пост

Избранный Трампом следующий глава Минобороны США Пит Гегсет, чья кандидатура встретила немало критики со стороны американского политикума, подчеркнул, что команда нового президента Дональда Трампа осознает природу полномасштабной войны России против Украины и сделает все возможное для ее скорейшего завершения.

С первым публичным заявлением по этому поводу он выступил во время слушаний в Сенате во вторник, 14 января.

Сенаторы поинтересовались у будущего министра обороны, какова его позиция относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Они также обратили внимание на то, что Гегсет не упомянул о войне в центре Европы в своем вступительном слове.

По словам нового шефа Пентагона, говорится о политическом решении на уровне избранного президента США, который уже очень четко дал понять, что хотел бы видеть прекращение этой войны.