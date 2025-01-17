Кого Трамп обрав послами в Голлівуді

На своїй сторінці у власній соцмережі Truth social Трамп оголосив, що Джон Войт, Мел Гібсон та Сильвестр Сталлоне “мають повернути Голлівуд, який за останні чотири роки втратив багато бізнесу через іноземні країни”.

Маю честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сильвестра Сталлоне спеціальними послами у чудовому, але дуже неспокійному місці — Голлівуді, штат Каліфорнія. Ці троє дуже талановитих людей будуть моїми очима та вухами, і я виконаю те, що вони запропонують. Це знову буде, як і самі Сполучені Штати Америки, Золотий вік Голлівуду, — підкреслив Трамп. Поширити

Дональд Трамп

При цьому самі актори поки ніяк не прокоментували рішення Трампа призначити їх послами.

Що відомо про інші призначення Трампа напередодні вступу на президентську посаду

Обраний Трампом наступний очільник Міноборони США Піт Гегсет, чия кандидатура зустріла чимало критики з боку американського політикуму, наголосив, що команда нового президента Дональда Трампа усвідомлює природу повномасштабної війни Росії проти України та зробить все можливе для її швидкого завершення.

З першою публічною заявою з цього приводу він виступив під час слухань у Сенаті у вівторок, 14 січня.

Сенатори поцікавилися у майбутнього міністра оборони, якою є його позиція щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вони також звернули увагу на те, що Гегсет не згадав про війну в центрі Європи у своєму вступному слові.

За словами нового шефа Пентагона, мовиться про політичне рішення на рівні обраного президента США, який уже дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би бачити припинення цієї війни.