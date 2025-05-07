Супергеройський фільм "Громовержці*" отримав іншу назву під час прокату — що сталося

Marvel змінила назву і постер супергеройського фільму "Громовержці*" під час премʼєрного вікенду на "Нові Месники". Режисер Джейк Шраєр пояснив, що це частина маркетингового плану.
Головні тези:
- Marvel змінила назву фільму “Громовержці*”на “Нові Месники” під час прокату з маркетинговою метою.
- Сцена після титрів розкриває зв'язок Нових Месників з оригінальними Месниками та Фантастичною четвіркою.
Фільм "Громовержці*" отримав назву “Нові Месники”
У Лос-Анджелесі на гігантському білборді, який рекламував науково-фантастичний супергеройський фільм "Громовержці*" від Marvel Studios та Walt Disney, стару назву замінили на нову. У такий спосіб Marvel Studios розкрила фінал свого нового хіта.
Студія також опублікувала відео, на якому акторський склад фільму зриває назву "Громовержці*" і показує нову - "Нові Месники". Постер на сайтах продажу квитків, таких як Fandango, також змінився на "Нові Месники".
Фанати Marvel давно цікавилися, чому офіційна назва "Громовержці*" містить зірочку. Відповідь розкривається в третьому акті фільму, коли Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулія Луї-Дрейфус) оголошує назву групи — Нові Месники.
До команди входять:
Олена Белова (Флоренс П'ю),
Бакі Барнс (Себастьян Стен),
Ред Гардіан (Девід Харбор),
Джон Вокер (Вайатт Рассел),
Примара (Ханна Джон-Кеймен), Сентрі (Льюїс Пулман).
Marvel Studios' ‘THE NEW AVENGERS’.— Marvel Updates (@marvel_updat3s) May 5, 2025
Now playing in theaters.pic.twitter.com/zOhDbffyAX
У сцені після титрів фільму з'ясовується, що Нові Месники живуть у старій штаб-квартирі Месників, яка тепер називається Вартова Вежа. Вони також ведуть судову тяганину з Капітаном Америка щодо порушення авторських прав на логотип Месників. Новим Месникам доведеться об'єднатися з оригінальними Месниками та Фантастичною четвіркою, щоб зупинити мегалиходія Роберта Дауні-молодшого.
Інший важливий натяк у сцені після титрів фільму "Громовержці*" показує, як космічний корабель Фантастичної четвірки виходить на орбіту Землі з іншого виміру під звуки їхньої музичної теми. Режисер фільму Джейк Шраєр розповів, що сцена була знята "можливо, чотири тижні тому", і він її не режисерував. Її створили Руссо, які зняли "Месників: Судний день".
Наступний фільм Marvel – "Фантастична четвірка: Перші кроки", вийде в кіно 25 липня.
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