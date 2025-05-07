Супергеройський фільм "Громовержці*" отримав іншу назву під час прокату — що сталося
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Супергеройський фільм "Громовержці*" отримав іншу назву під час прокату — що сталося

Громовержці
Джерело:  Variety

Marvel змінила назву і постер супергеройського фільму "Громовержці*" під час премʼєрного вікенду на "Нові Месники". Режисер Джейк Шраєр пояснив, що це частина маркетингового плану.

Головні тези:

  • Marvel змінила назву фільму “Громовержці*”на “Нові Месники” під час прокату з маркетинговою метою.
  • Сцена після титрів розкриває зв'язок Нових Месників з оригінальними Месниками та Фантастичною четвіркою.

Фільм "Громовержці*" отримав назву “Нові Месники”

У Лос-Анджелесі на гігантському білборді, який рекламував науково-фантастичний супергеройський фільм "Громовержці*" від Marvel Studios та Walt Disney, стару назву замінили на нову. У такий спосіб Marvel Studios розкрила фінал свого нового хіта.

Нові афіші “Громовержців*”

Студія також опублікувала відео, на якому акторський склад фільму зриває назву "Громовержці*" і показує нову - "Нові Месники". Постер на сайтах продажу квитків, таких як Fandango, також змінився на "Нові Месники".

Фанати Marvel давно цікавилися, чому офіційна назва "Громовержці*" містить зірочку. Відповідь розкривається в третьому акті фільму, коли Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулія Луї-Дрейфус) оголошує назву групи — Нові Месники.

До команди входять:

  • Олена Белова (Флоренс П'ю),

  • Бакі Барнс (Себастьян Стен),

  • Ред Гардіан (Девід Харбор),

  • Джон Вокер (Вайатт Рассел),

  • Примара (Ханна Джон-Кеймен), Сентрі (Льюїс Пулман).

Здавалося, що якщо Вал також намагається підмінити персонажа та продати світові Нових Месників, ми теж можемо це зробити. Особливо враховуючи, що зірочка була у фільмі вже рік, сподіваюся, це не буде надто заплутаним — складається враження, що це був план, і ми його виконали. Дуже весело, що Marvel були готові прийняти це, — прокоментував режисер Джейк Шраєр в інтерв'ю The New York Times.

У сцені після титрів фільму з'ясовується, що Нові Месники живуть у старій штаб-квартирі Месників, яка тепер називається Вартова Вежа. Вони також ведуть судову тяганину з Капітаном Америка щодо порушення авторських прав на логотип Месників. Новим Месникам доведеться об'єднатися з оригінальними Месниками та Фантастичною четвіркою, щоб зупинити мегалиходія Роберта Дауні-молодшого.

Інший важливий натяк у сцені після титрів фільму "Громовержці*" показує, як космічний корабель Фантастичної четвірки виходить на орбіту Землі з іншого виміру під звуки їхньої музичної теми. Режисер фільму Джейк Шраєр розповів, що сцена була знята "можливо, чотири тижні тому", і він її не режисерував. Її створили Руссо, які зняли "Месників: Судний день".

Наступний фільм Marvel – "Фантастична четвірка: Перші кроки", вийде в кіно 25 липня.

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