Супергеройський бойовик "Громовержці*" зібрав рекордні касові збори за чотири дні

Науково-фантастичний супергеройський фільм "Громовержці*" від Marvel Studios та Walt Disney за перші 4 дні прокату зібрав 162,1 млн дол у всьому світі.

"Громовержці*" побили рекорд у прокаті

Супергеройський бойовик "Громовержці*" режисера Джейка Шреєра з Флоренс П'ю у головній ролі стартував на першому місці в прокаті майже в усіх країнах, де фільм вийшов на великі екрани. Фільм зібрав 162,1 млн дол у світовому прокаті, зокрема 86,1 млн дол у міжнародному.

Очікується, що міжнародний дебют буде на 45% успішнішим за "Шан-Чі та легенда десяти кілець", на 13% успішнішим за "Людину-мураху" та на 7% кращим за "Вартових Галактики".

"Громовержці*" стартували менш успішно, ніж інші фільми Marvel, які регулярно збирають щонайменше 100 млн дол у перші дні. Однак стрічка розповідає про менш відомих героїв, порівняно з Дедпулом, Росомахою та Тором.

Аналітики вважають, що "Громовержці*" отримають важливий підйом у найближчі тижні від критиків та глядачів.

Це дуже гарний початок для нової історії про супергероя. Це не найкращий показник серед усіх супергеройських релізів, але він вище середнього для жанру. А в цьому випадку середній показник — це велике число, — уточнив Девід Гросс, який керує консалтинговою фірмою з питань кіно Franchise Entertainment Research. Поширити

У фільмі "Громовержці*" зʼявляється яскрава команда антигероїв: Бакі Барнс у виконанні Себастьяна Стена, Олена Белова (Чорна вдова) у виконанні Флоренс П'ю, Джон Вокер у виконанні Ваятта Рассела та Червоний вартовий у виконанні Девіда Гарбора, які змушені працювати разом над смертельною місією.

Бюджет фільму склав 180 млн дол, а маркетинг — приблизно 100 млн дол.

"Громовержці*" офіційно відкривають літній кіносезон, який триватиме з травня по серпень і розпочне найприбутковіший період для кінотеатрального бізнесу.