Супергеройський бойовик "Громовержці*" зібрав рекордні касові збори за чотири дні

Науково-фантастичний супергеройський фільм "Громовержці*" від Marvel Studios та Walt Disney за перші 4 дні прокату зібрав 162,1 млн дол у всьому світі.
Головні тези:
- Фільм “Громовержці*” встановив рекордні касові збори у світовому прокаті за перші 4 дні виходу.
- “Громовержці*” показали менш успішний старт порівняно з іншими фільмами Marvel, але очікується підйом від критиків та глядачів.
"Громовержці*" побили рекорд у прокаті
Супергеройський бойовик "Громовержці*" режисера Джейка Шреєра з Флоренс П'ю у головній ролі стартував на першому місці в прокаті майже в усіх країнах, де фільм вийшов на великі екрани. Фільм зібрав 162,1 млн дол у світовому прокаті, зокрема 86,1 млн дол у міжнародному.
Очікується, що міжнародний дебют буде на 45% успішнішим за "Шан-Чі та легенда десяти кілець", на 13% успішнішим за "Людину-мураху" та на 7% кращим за "Вартових Галактики".
"Громовержці*" стартували менш успішно, ніж інші фільми Marvel, які регулярно збирають щонайменше 100 млн дол у перші дні. Однак стрічка розповідає про менш відомих героїв, порівняно з Дедпулом, Росомахою та Тором.
Аналітики вважають, що "Громовержці*" отримають важливий підйом у найближчі тижні від критиків та глядачів.
У фільмі "Громовержці*" зʼявляється яскрава команда антигероїв: Бакі Барнс у виконанні Себастьяна Стена, Олена Белова (Чорна вдова) у виконанні Флоренс П'ю, Джон Вокер у виконанні Ваятта Рассела та Червоний вартовий у виконанні Девіда Гарбора, які змушені працювати разом над смертельною місією.
Бюджет фільму склав 180 млн дол, а маркетинг — приблизно 100 млн дол.
"Громовержці*" офіційно відкривають літній кіносезон, який триватиме з травня по серпень і розпочне найприбутковіший період для кінотеатрального бізнесу.
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