Попри скандали. Фільм "Білосніжка" зібрав рекордну суму у перший вікенд

Кіноадаптація діснеївської "Білосніжки", яка опинилася в центрі скандалу ще до виходу в прокат, стала лідеркою за касовими зборами у США та зібрала 87,3 млн дол у всьому світі.
Головні тези:
- Кіноадаптація "Білосніжки" стала лідером за касовими зборами у США, зібравши 87,3 млн дол у всьому світі у перший вікенд.
- Попри скандали та критику, кіноадаптація Disney показала вражаючі касові результати.
- Рімейк оригінального мультфільму 1937 року виявився одним з найдорожчих проєктів Disney у цьому році.
Рімейк “Білосніжки” зібрав майже 90 млн дол у перший вікенд
21 "Березня" у світовому прокаті стартував показ музичного фентезійного фільму "Білосніжка", знятого Марком Веббом за сценарієм Ґрети Ґервіґ (режисерка "Барбі") та Ерін Кресіди Вілсон.
У США за перший вікенд фільм отримав 43 млн дол, а в глобальному прокаті — 87,3 млн дол.
Утім, це кінематографічне переосмислення класики Disney стало найменш успішним рімейком за показниками першого вікенду прокату.
Так, наприклад, "Аладін" 2019 року, "Красуня і чудовисько" 2017 року та "Король Лев" 2019 року стали блокбастерами, зібравши у перший вікенд понад 100 млн дол, а загалом — мільярди доларів, а "Книга джунглів" 2016 року наблизилася до цієї позначки, отримавши 967 млн дол. Навіть не дуже успішний "Дамбо" 2019 року зібрав більше у перший вікенд у США — 45 млн дол.
Рімейк оригінального мультфільму 1937 року став одним з найдорожчих проєктів року Disney. Проте ще до виходу на великі екрани фільм зіткнувся з критикою.
Окрім цього виникли суперечки через те, що Зеглер рекламувала фільм із хештегом free Palestine. Водночас ізраїльтянка Галь Ґадот, яка зіграла роль Злої Королеви, відверто висловлювала підтримку Ізраїлю в соціальних мережах.
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