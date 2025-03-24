Попри скандали. Фільм "Білосніжка" зібрав рекордну суму у перший вікенд

Кіноадаптація діснеївської "Білосніжки", яка опинилася в центрі скандалу ще до виходу в прокат, стала лідеркою за касовими зборами у США та зібрала 87,3 млн дол у всьому світі.

Рімейк “Білосніжки” зібрав майже 90 млн дол у перший вікенд

21 "Березня" у світовому прокаті стартував показ музичного фентезійного фільму "Білосніжка", знятого Марком Веббом за сценарієм Ґрети Ґервіґ (режисерка "Барбі") та Ерін Кресіди Вілсон.

У США за перший вікенд фільм отримав 43 млн дол, а в глобальному прокаті — 87,3 млн дол.

Утім, це кінематографічне переосмислення класики Disney стало найменш успішним рімейком за показниками першого вікенду прокату.

Так, наприклад, "Аладін" 2019 року, "Красуня і чудовисько" 2017 року та "Король Лев" 2019 року стали блокбастерами, зібравши у перший вікенд понад 100 млн дол, а загалом — мільярди доларів, а "Книга джунглів" 2016 року наблизилася до цієї позначки, отримавши 967 млн дол. Навіть не дуже успішний "Дамбо" 2019 року зібрав більше у перший вікенд у США — 45 млн дол.

Рімейк оригінального мультфільму 1937 року став одним з найдорожчих проєктів року Disney. Проте ще до виходу на великі екрани фільм зіткнувся з критикою.

Зокрема, Disney засудили за зображення семи гномів у фільмі, критикували за зміни сюжету в майже 100-річній історії, а також за вибір на головну роль Рейчел Зеглер, яка наполовину колумбійка і наполовину полька. Поширити

Окрім цього виникли суперечки через те, що Зеглер рекламувала фільм із хештегом free Palestine​​. Водночас ізраїльтянка Галь Ґадот, яка зіграла роль Злої Королеви, відверто висловлювала підтримку Ізраїлю в соціальних мережах.