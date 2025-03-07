Скандал з новим фільмом "Білосніжка" — премьєру у Британії скасовано

Студія Disney не проводитиме прем'єру фентезійного фільму "Білосніжка" у Великій Британії. Стрічку критикували за те, що Білосніжку зіграла латиноамериканка Рейчел Зеглер, а в назві немає "семи гномів"

Disney скасував прем’єру “Білосніжки” у Британії

21 березня у США виходить музичний фентезійний фільм "Білосніжка", знятий Марком Веббом за сценарієм Ґрети Ґервіґ (режисерка "Барбі") та Ерін Кресіди Вілсон.

Проте зіркової премʼєри фільму, що є кіноадаптацією мультфільму "Білосніжка та сім гномів", у Великій Британії не буде.

У компанії побоюються, що кіноадаптація, яка стала одним з найдорожчих для Disney фільмів року, отримає негативну реакцію. "Білосніжка" не має традиційної для премʼєр уваги на Лестер-сквер.

Disney вже очікує негативної реакції на "Білосніжку", тому скоротив розклад ЗМІ лише до кількох суворо контрольованих заходів. Саме тому вони пішли на дуже незвичайний крок, щоб не проводити лондонську прем’єру фільму, і мінімізують кількість запитань від преси до Рейчел Зеглер. Поширити

Таке рішення було ухвалене після того, як виконавицю головної ролі Рейчел Зеглер назвали "ходячою PR-катастрофою для Disney".

В інтерв’ю 2022 року 23-річна Зеглер назвала оригінальний фільм застарілим і розкритикувала такі елементи, як стосунки Білосніжки з Чарівним принцом, назвавши його "хлопцем, який буквально переслідує її", а сам фільм описала як дивний. Раніше Зеглер також розкритикувала проблемний образ діснеївських принцес і жінок, які займають владні позиції.

Окрім її висловлювань, поява Рейчел Зеглер у ролі Білосніжки викликала ще більше суперечок через походження акторки. Зеглер, яка наполовину колумбійка і наполовину полька, питали, чому їй дали роль, коли Білосніжка є персонажем родом з Німеччини.

Коли у грудні 2024 року вийшов перший трейлер "Білосніжки", він швидко набрав більше мільйона дизлайків. Його розкритикували також за надмірне використання компʼютерної графіки.

Антиізраїльські та пропалестинські активісти закликали до бойкоту фільму через те, що компанія Disney вибрала ізраїльську актрису Галь Ґадот на роль злої королеви. Ґадот публічно підтримала Ізраїль, тоді як Зеглер рекламувала новий трейлер фільму з тегом free Palestine​​.