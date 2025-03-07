Скандал с новым фильмом "Белоснежка" — премьера в Британии отменена

Студия Disney не будет проводить премьеру фэнтезийного фильма "Белоснежка" в Великобритании. Лента критикуется за то, что Белоснежку сыграла латиноамериканка Рэйчел Зеглер, а в названии нет "семи гномов"

Disney отменил премьеру "Белоснежки" в Британии

21 марта в США выходит музыкальный фэнтезийный фильм "Белоснежка", снятый Марком Уэббом по сценарию Грети Гервиг (режиссер "Барби") и Эрин Кресиды Уилсон.

Однако звездной премьеры фильма, являющейся киноадаптацией мультфильма "Белоснежка и семь гномов", в Великобритании не будет.

В компании опасаются, что киноадаптация, ставшая одним из самых дорогих для Disney фильмов года, получит негативную реакцию. У "Белоснежки" нет традиционного для премьер внимания на Лестер-сквер.

Disney уже ожидает негативной реакции на "Белоснежку", поэтому сократил расписание СМИ лишь до нескольких строго контролируемых мер. Именно поэтому они пошли на очень необычный шаг, чтобы не проводить лондонскую премьеру фильма, и минимизируют количество вопросов от печати к Рэйчел Зеглер. Поделиться

Такое решение было принято после того, как исполнительницу главной роли Рэйчел Зеглер назвали "ходячей PR-катастрофой для Disney".

В интервью 2022 года 23-летняя Зеглер назвала оригинальный фильм устаревшим и раскритиковала такие элементы, как отношения Белоснежки с Очаровательным принцем, назвав его "парнем, который буквально преследует ее", а сам фильм описала как странный. Ранее Зеглер также подвергла критике проблемный образ диснеевских принцесс и женщин, занимающих властные позиции.

Кроме ее высказываний, появление Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки вызвало еще больше споров из-за происхождения актрисы. Зеглер, наполовину колумбийка и наполовину полька, спрашивали, почему ей дали роль, когда Белоснежка является персонажем родом из Германии.

Когда в декабре 2024 года вышел первый трейлер "Белоснежки", он быстро набрал более миллиона дизлайков. Его раскритиковали также за использование компьютерной графики.

Антиизраильские и пропалестинские активисты призвали к бойкоту фильма из-за того, что компания Disney выбрала израильскую актрису Галь Гадот на роль злой королевы. Гадот публично поддержала Израиль, тогда как Зеглер рекламировала новый трейлер фильма с тэгом free Palestine.