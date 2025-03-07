Скандал с новым фильмом "Белоснежка" — премьера в Британии отменена

Студия Disney не будет проводить премьеру фэнтезийного фильма "Белоснежка" в Великобритании. Лента критикуется за то, что Белоснежку сыграла латиноамериканка Рэйчел Зеглер, а в названии нет "семи гномов"
Главные тезисы
- Премьера фильма “Белоснежка” в Британии была отменена из-за спорности некоторых аспектов ленты, включая выбор актрисы на главную роль и изменение названия без “семи гномов”.
- Актриса Рейчел Зеглер стала объектом критики после высказывания спорных мнений о персонажах и оригинальном фильме, что привело к негативной реакции со стороны поклонников.
- Решение Disney отменить премьеру связано с опасениями компании относительно возможной негативной реакции зрителей на киноадаптацию “Белоснежки”.
Disney отменил премьеру "Белоснежки" в Британии
21 марта в США выходит музыкальный фэнтезийный фильм "Белоснежка", снятый Марком Уэббом по сценарию Грети Гервиг (режиссер "Барби") и Эрин Кресиды Уилсон.
Однако звездной премьеры фильма, являющейся киноадаптацией мультфильма "Белоснежка и семь гномов", в Великобритании не будет.
В компании опасаются, что киноадаптация, ставшая одним из самых дорогих для Disney фильмов года, получит негативную реакцию. У "Белоснежки" нет традиционного для премьер внимания на Лестер-сквер.
Такое решение было принято после того, как исполнительницу главной роли Рэйчел Зеглер назвали "ходячей PR-катастрофой для Disney".
В интервью 2022 года 23-летняя Зеглер назвала оригинальный фильм устаревшим и раскритиковала такие элементы, как отношения Белоснежки с Очаровательным принцем, назвав его "парнем, который буквально преследует ее", а сам фильм описала как странный. Ранее Зеглер также подвергла критике проблемный образ диснеевских принцесс и женщин, занимающих властные позиции.
Кроме ее высказываний, появление Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки вызвало еще больше споров из-за происхождения актрисы. Зеглер, наполовину колумбийка и наполовину полька, спрашивали, почему ей дали роль, когда Белоснежка является персонажем родом из Германии.
Когда в декабре 2024 года вышел первый трейлер "Белоснежки", он быстро набрал более миллиона дизлайков. Его раскритиковали также за использование компьютерной графики.
Антиизраильские и пропалестинские активисты призвали к бойкоту фильма из-за того, что компания Disney выбрала израильскую актрису Галь Гадот на роль злой королевы. Гадот публично поддержала Израиль, тогда как Зеглер рекламировала новый трейлер фильма с тэгом free Palestine.
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