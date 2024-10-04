Компания Disney строит первый собственный жилой комплекс в пустынном районе Калифорнии Ранчо-Миридж, вблизи Палм-Спрингс.
Главные тезисы
- Disney строит в Калифорнии собственный городок Cotino с около 2 тыс. домов и развлекательных заведений
- Жители города будут иметь доступ к лагуне, пляжам, ресторанам и эксклюзивным мероприятиям в стиле Disney
- Цены на жилье в Cotino начинаются от 1 млн долларов, проект призван вдохновить на новые открытия и творчество
- В Cotino предлагаются различные виды жилья, включая дома на одну семью, элитные кондоминиумы и роскошные виллы
- Disney Storyliving - новая инициатива компании, в рамках которой планируется строительство городков как Cotino в других штатах
Что известно о строительстве Disney собственного небольшого городка в Калифорнии
Отмечается, что город под названием Cotino окружен горами и находится недалеко от тихоокеанского калифорнийского побережья.
Площадь города составит 250 гектаров, где разместятся около 2 тыс домов.
Там также будет большая лагуна, пляжи, рестораны, магазины, развлекательные заведения и гостиницы.
Местные жители также смогут стать членами клуба Artisan для занятий фитнесом. Также им будут доступны частные площадки для пикболла, частный пляж и участие в эксклюзивных мероприятиях по тематике Disney.
Среди предлагаемых видов жилья в Cotino будут дома на одну семью, элитные кондоминиумы и роскошные виллы.
Подчеркивается, что уже завершено строительство первых трех модельных домов: "Melodia", "Moderne", и "Atelier II". В ноябре они уже должны стать доступными для посещения.
Модель "Melodia" является одноэтажным домом площадью 272 квадратных метров, в котором есть три спальни, три ванные комнаты, гостевой туалет и большая кухня с кладовой. Дизайн, вдохновленный "101 далматинец", отличается нейтральными тонами с резкими черными акцентами.
"Moderne" является двухэтажной недвижимостью площадью 262 квадратных метра. Она включает в себя две спальни, две полноценные ванные комнаты и две туалетные комнаты. Дизайн интерьера вдохновлен парком развлечений Adventureland в Диснейленде.
"Atelier II" — третья модель. Она предлагает 211 квадратных метров пространства в современной конструкции из стекла и металла. Яркие цвета чтят плакатное искусство Диснейленда 1960-х годов.
Сколько будет стоить жилье в городе Cotino
Отмечается, что цены на жилье у Cotino стартуют от 1 млн. долларов и превышают 2 млн. долларов.
Cotino является частью новой инициативы Disney Storyliving. Компания планирует построить еще один проект Storyliving в штате Северная Каролина. Сейчас там ищут подходящее место.
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