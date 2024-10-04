Disney приступил к строительству собственного города в Калифорнии. Что о нем известно
Категория
Мир
Дата публикации

Disney приступил к строительству собственного города в Калифорнии. Что о нем известно

Disney строит город в Калифорнии
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Источник:  The New York Post

Компания Disney строит первый собственный жилой комплекс в пустынном районе Калифорнии Ранчо-Миридж, вблизи Палм-Спрингс.

Главные тезисы

  • Disney строит в Калифорнии собственный городок Cotino с около 2 тыс. домов и развлекательных заведений
  • Жители города будут иметь доступ к лагуне, пляжам, ресторанам и эксклюзивным мероприятиям в стиле Disney
  • Цены на жилье в Cotino начинаются от 1 млн долларов, проект призван вдохновить на новые открытия и творчество
  • В Cotino предлагаются различные виды жилья, включая дома на одну семью, элитные кондоминиумы и роскошные виллы
  • Disney Storyliving - новая инициатива компании, в рамках которой планируется строительство городков как Cotino в других штатах

Что известно о строительстве Disney собственного небольшого городка в Калифорнии

Отмечается, что город под названием Cotino окружен горами и находится недалеко от тихоокеанского калифорнийского побережья.

Площадь города составит 250 гектаров, где разместятся около 2 тыс домов.

Там также будет большая лагуна, пляжи, рестораны, магазины, развлекательные заведения и гостиницы.

Disney строит роскошный город посреди калифорнийской пустыни
Disney строит собственный город посреди пустыни в Калифорнии

Местные жители также смогут стать членами клуба Artisan для занятий фитнесом. Также им будут доступны частные площадки для пикболла, частный пляж и участие в эксклюзивных мероприятиях по тематике Disney.

Среди предлагаемых видов жилья в Cotino будут дома на одну семью, элитные кондоминиумы и роскошные виллы.

Подчеркивается, что уже завершено строительство первых трех модельных домов: "Melodia", "Moderne", и "Atelier II". В ноябре они уже должны стать доступными для посещения.

Disney строит роскошный город посреди калифорнийской пустыни
Жилой дом в городе Disney

  • Модель "Melodia" является одноэтажным домом площадью 272 квадратных метров, в котором есть три спальни, три ванные комнаты, гостевой туалет и большая кухня с кладовой. Дизайн, вдохновленный "101 далматинец", отличается нейтральными тонами с резкими черными акцентами.

  • "Moderne" является двухэтажной недвижимостью площадью 262 квадратных метра. Она включает в себя две спальни, две полноценные ванные комнаты и две туалетные комнаты. Дизайн интерьера вдохновлен парком развлечений Adventureland в Диснейленде.

  • "Atelier II" — третья модель. Она предлагает 211 квадратных метров пространства в современной конструкции из стекла и металла. Яркие цвета чтят плакатное искусство Диснейленда 1960-х годов.

Сколько будет стоить жилье в городе Cotino

Отмечается, что цены на жилье у Cotino стартуют от 1 млн. долларов и превышают 2 млн. долларов.

Эти запланированные кварталы призваны вдохновлять жителей на создание новых дружеских отношений, реализацию своих интересов и написание нового увлекательного раздела в своей жизни — и все это с вниманием к деталям, уникальным удобствам и особым штрихам, которые являются отличительными чертами Disney, — заявили представители компании.

Cotino является частью новой инициативы Disney Storyliving. Компания планирует построить еще один проект Storyliving в штате Северная Каролина. Сейчас там ищут подходящее место.

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