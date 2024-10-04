Компанія Disney будує перший власний житловий комплекс у пустельному районі Каліфорнії Ранчо-Мірідж, поблизу Палм-Спрінгс.
Головні тези:
- Disney будує своє власне містечко Cotino у пустелі Каліфорнії поблизу Палм-Спрінгс, де збудують близько 2 тис. будинків та розважальні заклади.
- Мешканці міста матимуть доступ до лагуни, пляжів, ресторанів, магазинів та ексклюзивних заходів у тематиці Disney.
- У містечку Cotino пропонуватимуться різні типи житла, включаючи будинки на одну сім’ю, елітні кондомініуми та розкішні вілли.
- Наразі вже завершено будівництво перших трьох модельних будинків: “Melodia”, “Moderne”, та “Atelier II”, які вражають своїм дизайном та функціональністю.
- Cіни на житло у Cotino починаються від 1 млн доларів, зазначається, що проєкт створений з метою надихати мешканців на нові відкриття та творчість.
Що відомо про будівництво Disney власного невеликого містечка у Каліфорнії
Зазначається, що місто під назвою Cotino оточене горами і знаходиться неподалік тихоокеанського каліфорнійського узбережжя.
Площа містечка становитиме 250 гектарів, де розмістяться близько 2 тис будинків.
Там також буде велика лагуна, пляжи, ресторани, магазини, розважальні заклади та готелі.
Місцеві жителі також матимуть змогу стати членами клубу Artisan для занять фітнесом. Також їм будуть доступні приватні майданчики для піклболу, приватний пляжі та участь в ексклюзивних заходах у тематиці Disney.
Серед пропонованих видів житла у Cotino будуть будинки на одну сім’ю, елітні кондомініуми та розкішні вілли.
Підкреслюється, що наразі вже завершено будівництво перших трьох модельних будинків: "Melodia", "Moderne", та "Atelier II". У листопаді вони вже мають стати доступними для відвідування.
Модель "Melodia" є одноповерховим будинком площею 272 квадратних метрів, в якому є три спальні, три ванні кімнати, гостьовий туалет та велика кухня з коморою. Дизайн, натхненний "101 далматинцем", відрізняється нейтральними тонами з різкими чорними акцентами.
"Moderne" є двоповерховою нерухомістю площею 262 квадратних метри. Вона включає дві спальні, дві повноцінні ванні кімнати й дві туалетні кімнати. Дизайн інтер'єру натхненний парком розваг Adventureland в Діснейленді.
"Atelier II" — третя модель. Вона пропонує 211 квадратних метрів простору в сучасній конструкції зі скла та металу. Яскраві кольори віддають шану плакатному мистецтву Діснейленду 1960-х років.
Скільки коштуватиме житло у містечку Cotino
Зазначається, що ціни на житло у Cotino стартують від 1 млн доларів і перевищують 2 млн.
Cotino є частиною нової ініціативи Disney Storyliving. Компанія планує побудувати ще один проєкт Storyliving у штаті Північна Кароліна. Наразі там шукають відповідне місце.
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