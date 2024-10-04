Disney розпочав будівництво власного міста у Каліфорнії. Що про нього відомо
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Disney розпочав будівництво власного міста у Каліфорнії. Що про нього відомо

Disney будує місто у Каліфорнії
Джерело:  The New York Post

Компанія Disney будує перший власний житловий комплекс у пустельному районі Каліфорнії Ранчо-Мірідж, поблизу Палм-Спрінгс. 

Головні тези:

  • Disney будує своє власне містечко Cotino у пустелі Каліфорнії поблизу Палм-Спрінгс, де збудують близько 2 тис. будинків та розважальні заклади.
  • Мешканці міста матимуть доступ до лагуни, пляжів, ресторанів, магазинів та ексклюзивних заходів у тематиці Disney.
  • У містечку Cotino пропонуватимуться різні типи житла, включаючи будинки на одну сім’ю, елітні кондомініуми та розкішні вілли.
  • Наразі вже завершено будівництво перших трьох модельних будинків: “Melodia”, “Moderne”, та “Atelier II”, які вражають своїм дизайном та функціональністю.
  • Cіни на житло у Cotino починаються від 1 млн доларів, зазначається, що проєкт створений з метою надихати мешканців на нові відкриття та творчість.

Що відомо про будівництво Disney власного невеликого містечка у Каліфорнії

Зазначається, що місто під назвою Cotino оточене горами і знаходиться неподалік тихоокеанського каліфорнійського узбережжя.

Площа містечка становитиме 250 гектарів, де розмістяться близько 2 тис будинків.

Там також буде велика лагуна, пляжи, ресторани, магазини, розважальні заклади та готелі.

Disney будує розкошне місто посеред каліфорнійської пустелі
Disney будує власне місто посеред пустелі у Каліфорнії

Місцеві жителі також матимуть змогу стати членами клубу Artisan для занять фітнесом. Також їм будуть доступні приватні майданчики для піклболу, приватний пляжі та участь в ексклюзивних заходах у тематиці Disney.

Серед пропонованих видів житла у Cotino будуть будинки на одну сім’ю, елітні кондомініуми та розкішні вілли.

Підкреслюється, що наразі вже завершено будівництво перших трьох модельних будинків: "Melodia", "Moderne", та "Atelier II". У листопаді вони вже мають стати доступними для відвідування.

Disney будує розкошне місто посеред каліфорнійської пустелі
Житловий будинок у місті Disney

  • Модель "Melodia" є одноповерховим будинком площею 272 квадратних метрів, в якому є три спальні, три ванні кімнати, гостьовий туалет та велика кухня з коморою. Дизайн, натхненний "101 далматинцем", відрізняється нейтральними тонами з різкими чорними акцентами.

  • "Moderne" є двоповерховою нерухомістю площею 262 квадратних метри. Вона включає дві спальні, дві повноцінні ванні кімнати й дві туалетні кімнати. Дизайн інтер'єру натхненний парком розваг Adventureland в Діснейленді.

  • "Atelier II" — третя модель. Вона пропонує 211 квадратних метрів простору в сучасній конструкції зі скла та металу. Яскраві кольори віддають шану плакатному мистецтву Діснейленду 1960-х років.

Скільки коштуватиме житло у містечку Cotino

Зазначається, що ціни на житло у Cotino стартують від 1 млн доларів і перевищують 2 млн.

Ці заплановані квартали покликані надихати мешканців на створення нових дружніх відносин, реалізацію своїх інтересів та написання нового захоплюючого розділу у своєму житті — і все це з увагою до деталей, унікальними зручностями та особливими штрихами, які є відмінними рисами Disney, — заявили представники компанії.

Cotino є частиною нової ініціативи Disney Storyliving. Компанія планує побудувати ще один проєкт Storyliving у штаті Північна Кароліна. Наразі там шукають відповідне місце.

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