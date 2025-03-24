Вопреки скандалам. Фильм "Белоснежка" собрал рекордную сумму в первый уик-энд

Оказавшаяся в центре скандала еще до выхода в прокат киноадаптация диснеевской "Белоснежки" стала лидером по кассовым сборам в США и собрала 87,3 млн долл по всему миру.

Римейк "Белоснежки" собрал почти 90 млн долл в первый уик-энд

21 "Марта" в мировом прокате стартовал показ музыкального фэнтезийного фильма "Белоснежка", снятого Марком Уэббом по сценарию Грети Гервиг (режиссер "Барби") и Эрин Кресиды Уилсон.

В США за первый уик-энд фильм получил 43 млн долл, а в глобальном прокате — 87,3 млн долл.

Впрочем, это кинематографическое переосмысление классики Disney стало наименее успешным римейком по показателям первого уик-энда проката.

Так, например, "Алладин" 2019 года, "Красавица и чудовище" 2017 года и "Король Лев" 2019 года стали блокбастерами, собрав в первый уикенд более 100 млн долл., в общей сложности — миллиарды долларов, а "Книга джунглей" 2016 года приблизилась к этой. Даже не очень успешный "Дамбо" в 2019 году собрал больше в первый уикенд в США — 45 млн дол.

Римейк оригинального мультфильма 1937 стал одним из самых дорогих проектов года Disney. Однако еще до выхода на большие экраны фильм столкнулся с критикой.

В частности, Disney осудили за изображение семи гномов в фильме, критиковали за изменения сюжета в почти 100-летней истории, а также за выбор на главную роль Рэйчел Зеглер, наполовину колумбийку и наполовину польку. Поделиться

Кроме этого возникли споры из-за того, что Зеглер рекламировала фильм с хештегом free Palestine. В то же время, израильтянка Галь Гадот, сыгравшая роль Злой Королевы, откровенно выражала поддержку Израилю в социальных сетях.