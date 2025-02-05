"Мир Юрского периода: Возрождение". Чем удивит новый фильм культовой франшизы — видео

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер новой части научно-фантастической франшизы, которую ввел режиссер Стивен Спилберг. Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" объединит звездный актерский состав, динозавров, экшн и интересный сюжет.
Главные тезисы
- Первый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Возрождение" раскрывает динамическую сюжетную линию и впечатляющий актерский состав.
- События в картине разворачиваются пять лет спустя после событий предыдущей части и погружают зрителя в увлекательный мир динозавров и экологического кризиса.
- Режиссером фильма выступил Гарет Эдвардс, а главную роль исполнила Скарлетт Йоганссон вместе со звездным актерским ансамблем.
- Фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" обещает приключения, невероятные открытия и непредсказуемые повороты событий, которые заставят зрителя держать дыхание в кинотеатре.
- Премьера фильма "Мир Юрского периода: Возрождение" намечена на 2 июля 2025 года, и уже сейчас он вызывает интерес у фанатов и ценителей франшизы.
В сети появился трейлер фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"
События в картине разворачиваются пять лет спустя после событий "Доминиона", которые были изображены в ленте Мир Юрского периода: Доминион" 2022 года.
Экология планеты Земля стала смертоносной для динозавров, в результате чего большинство из них умерло. Оставшиеся существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали.
Эксперт по тайным миссиям Зора Беннетт возглавляет команду спасателей. Их задача — прибыть в Парк Юрского периода и взять ДНК трех динозавров, обитающих в воздухе, на суше и в воде. Части их ДНК содержат ключ к лекарству, которое может спасти человечество.
Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс, а сценарий к фильму написал автор первого "Парка Юрского периода" и его сиквела Дэвид Кэпп. Сам Спилберг, Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули стали исполнительными продюсерами.
Главную роль Беннет исполнила Скарлетт Йоганссон ("Мстители", "Трудности перевода"). Она снялась в ленте вместе с Джонатаном Бейли ("Wicked: Чародейка", сериал "Бриджертоны"), Мануэлем Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"), Рупертом Френдом ("Смерть Сталина", сериал "Батькивщина"), "Миша" ном (сериал "Игра престолов", "Бунтивный месяц").
Премьера Мир Юрского периода: Возрождение в мировом прокате запланирована на 2 июля 2025 года. К слову, каждый из трех последних фильмов во франшизе "Мир Юрского периода" с 2015 года собрал в прокате более миллиарда долларов.
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