"Мир Юрского периода: Возрождение". Чем удивит новый фильм культовой франшизы — видео

В сети появился трейлер фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"

События в картине разворачиваются пять лет спустя после событий "Доминиона", которые были изображены в ленте Мир Юрского периода: Доминион" 2022 года.

Экология планеты Земля стала смертоносной для динозавров, в результате чего большинство из них умерло. Оставшиеся существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали.

Эксперт по тайным миссиям Зора Беннетт возглавляет команду спасателей. Их задача — прибыть в Парк Юрского периода и взять ДНК трех динозавров, обитающих в воздухе, на суше и в воде. Части их ДНК содержат ключ к лекарству, которое может спасти человечество.

"Мир Юрского периода: Возрождение"

Однако лодка команды попадает в аварию из-за мародерства водных рептилий. Беннет и его помощники оказываются на острове, где сталкиваются со зловещим открытием, которое скрывали десятилетиями от мира. Поделиться

Режиссером картины выступил Гарет Эдвардс, а сценарий к фильму написал автор первого "Парка Юрского периода" и его сиквела Дэвид Кэпп. Сам Спилберг, Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули стали исполнительными продюсерами.

Главную роль Беннет исполнила Скарлетт Йоганссон ("Мстители", "Трудности перевода"). Она снялась в ленте вместе с Джонатаном Бейли ("Wicked: Чародейка", сериал "Бриджертоны"), Мануэлем Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"), Рупертом Френдом ("Смерть Сталина", сериал "Батькивщина"), "Миша" ном (сериал "Игра престолов", "Бунтивный месяц").