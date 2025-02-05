"Світ Юрського періоду: Відродження". Чим здивує новий фільм культової франшизи — відео
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"Світ Юрського періоду: Відродження". Чим здивує новий фільм культової франшизи — відео

динозавр
Джерело:  online.ua

Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер нової частини науково-фантастичної франшизи, яку запровадив режисер Стівен Спілберг. Фільм "Світ Юрського періоду: Відродження" поєднає в собі зірковий акторський склад, динозаврів, екшн та цікавий сюжет.

Головні тези:

  • Перший трейлер фільму “Світ Юрського періоду: Відродження” розкриває динамічну сюжетну лінію та вражаючий акторський склад.
  • Заходьте до захопливого світу динозаврів, де екологічна криза та загадкові події поєднуються в одне ціле.
  • Режисером фільму виступив Гарет Едвардс, а головну роль виконала Скарлетт Йоганссон разом зі зірковим ансамблем акторів.
  • Картина обіцяє пригоди, неймовірні відкриття та непередбачувані повороти подій, які залишать вас на межі сидіння у кінотеатрі.

У мережі з’явився трейлер фільму "Світ Юрського періоду: Відродження"

Події в картині розгортаються через п'ять років після подій "Домініону", які були зображені у стрічці Світ Юрського періоду: Домініон" 2022 року.

Екологія планети Земля стала смертоносною для динозаврів, внаслідок чого більшість з них вимерло. Ті, що залишилися існують в ізольованому екваторіальному середовищі з кліматом, подібним до того, в якому вони колись процвітали.

Експерт з таємних місій Зора Беннетт очолює команду рятувальників. Їхнім завданням є прибути до Парку Юрського періоду та взяти ДНК трьох динозаврів, що мешкають в повітрі, на суші та у воді. Частини їхнього ДНК містять ключ до ліків, які можуть врятувати людство.

"Світ Юрського періоду: Відродження"

Однак човен команди потрапляє в аварію через мародерство водних рептилій. Беннет та її помічники опиняються на острові, де стикаються зі зловісним відкриттям, яке десятиліттями приховували від світу.

Режисером картини виступив Гарет Едвардс, а сценарій до фільму написав автор першого "Парку Юрського періоду" і його сиквелу Девід Кепп. Сам Спілберг, Френк Маршалл і Патрік Кроулі стали виконавчими продюсерами.

Головну роль Беннет виконала Скарлетт Йоганссон ("Месники", "Труднощі перекладу"). Вона знялася у стрічці разом із Джонатаном Бейлі ("Wicked: Чародійка", серіал "Бріджертони"), Мануелем Гарсіа-Рульфо (серіал "Лінкольн для адвоката"), Рупертом Френдом ("Смерть Сталіна", серіал "Батьківщина"), Магершалом Алі ("Зелена книга", "Місячне сяйво"), Едом Скрейном (серіал "Гра престолів", "Бунтівний місяць").

Прем'єра "Світ Юрського періоду: Відродження" у світовому прокаті запланована на 2 липня 2025 року. До слова, кожен із трьох останніх фільмів у франшизі "Світ Юрського періоду" з 2015 року зібрав у прокаті понад мільярд доларів.

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