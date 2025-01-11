Що відомо про перевтілення Джуда Лоу у Путіна у новому фільмі "Кремлівський чарівник"

Відомо, що стрічка стане екранізацією книги Джуліано да Емполі "Кремлівський чарівник".

Да Емполі раніше працював старшим радником італійського прем'єра Маттео Ренці.

Джуд Лоу

За сюжетом, головний герой роману Вадим Баранов, політтехнолог, який працював із Путіним на початку його кар'єри. Дехто називає прототипом цього персонажа Владислава Суркова.

Я кажу це нерішуче, тому що я ще толком не почав працювати над цим. Точніше, я все-таки почав, але я все ще на підступах до Евересту, стою дивлюся і думаю, Ісусе, навіщо я це сказав. Саме так я часто почуваюся, коли кажу "так". Я думав: "О, Боже, як я це зроблю?" Але в будь-якому разі, це вже мені вирішувати, — зазначив Джуд Лоу з приводу своєї нової ролі. Поширити

Режисером фільму "Кремлівський чарівник" обрано француза Олів'є Ассайаса, який отримав у 2016 році Золоту пальмову гілку в Каннах за картину "Персональний покупець".

Разом із Джудом Лоу в акторському складі заявлені Пол Дано ("Бетмен"), Алісія Вікандер ("З машини"), Зак Галіфіанакіс ("Похмілля у Вегасі") і Том Старрідж ("Пісочний чоловік").

Наразі дата прем’єри фільму залишається невідомою.

Що відомо про прем’єру нового музичного байопіку "Роббі Вільямс: Better Man"

З 23 січня українські глядачі зможуть насолодитися довгоочікуваним фільмом "Роббі Вільямс: Better Man", який розповість історію успіху короля поп-музики.

Новий фільм про культового артиста, який отримав символічну назву "Роббі Вільямс: Better Man", поєднує в собі мюзикл і байопік з унікальною VFX-графікою.

Що важливо розуміти, до створення стрічки були залучені спеціалісти зі спецефектів, що працювали над "Володарем перснів", "Аватаром" і "Планетою мавп".

Режисер-візіонер Майкл Грейсі ("Найвеличніший шоумен") вирішив, що фільм має бути наповнений фірмовим гумором зірки, а також продемонструвати глядачам незламний дух Роббі Вільямса.

Головним сюрпризом фільму стало те, що Грейсі вирішив відтворити біографію зірки у вкрай неочікуваному фантастичному форматі.

Йдеться про те, що музиканта на екрані буде зображено у вигляді CGI-мавпи, що робить стрічку "Роббі Вільямс: Better Man" справжньою революцією у жанрі музичних кінобіографій.