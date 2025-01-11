Что известно о перевоплощении Джуда Лоу в Путина в новом фильме "Кремловский волшебник"

Известно, что лента станет экранизацией книги Джулиано да Эмполи "Кремловский волшебник".

Да Эмполи ранее работал старшим советником итальянского премьера Маттео Ренци.

Джуд Лоу

По сюжету главный герой романа Вадим Баранов, политтехнолог, работавший с Путиным в начале его карьеры. Некоторые называют прототипом этого персонажа Владислава Суркова.

Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. , когда говорю "да". Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать, — отметил Джуд Лоу по поводу своей новой роли. Поделиться

Режиссером фильма "Кремловский волшебник" избран француз Оливье Ассайас, получивший в 2016 году Золотую пальмовую ветвь в Каннах за картину "Персональный покупатель".

Вместе с Джудом Лоу в актерском составе заявлены Пол Дано ("Бэтмен"), Алисия Викандер ("Из машины"), Зак Галифианакис ("Похмелье в Вегасе") и Том Старридж ("Песочный мужчина").

Сейчас дата премьеры фильма остается неизвестной.

Что известно о премьере нового музыкального байопика "Робби Уильямс: Better Man"

С 23 января украинские зрители смогут насладиться долгожданным фильмом "Робби Уильямс: Better Man", который поведает историю успеха короля поп-музыки.

Новый фильм о культовом артисте, получивший символическое название "Робби Уильямс: Better Man", сочетает в себе мюзикл и байопик с уникальной VFX-графикой.

Что важно понимать, к созданию ленты были привлечены специалисты по спецэффектам, работавшим над "Властелином колец", "Аватаром" и "Планетой обезьян".

Режиссер-визионер Майкл Грейси ("Величайший шоумен") решил, что фильм должен быть наполнен фирменным юмором звезды, а также продемонстрировать зрителям несокрушимый дух Робби Уильямса.

Главным сюрпризом фильма стало то, что Грейс решил воспроизвести биографию звезды в крайне неожиданном фантастическом формате.

Речь идет о том, что музыкант на экране будет изображен в виде CGI-обезьяны, что делает ленту "Робби Уильямс: Better Man" настоящей революцией в жанре музыкальных кинобиографий.