Известный британский актер Джуд Лоу взялся сыграть роль кремлевского диктатора Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассаяса "Кремловский волшебник".
Главные тезисы
- Джуд Лоу воплотит образ кремлевского диктатора Владимира Путина в новом фильме французского режиссера Оливье Ассаяса.
- Фильм “Кремлевский волшебник” представит экранизацию книги и расскажет о политтехнологе, который сотрудничал с Путиным в начале его карьеры.
- В фильме также сыграют известные актеры, такие как Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
Что известно о перевоплощении Джуда Лоу в Путина в новом фильме "Кремловский волшебник"
Известно, что лента станет экранизацией книги Джулиано да Эмполи "Кремловский волшебник".
Да Эмполи ранее работал старшим советником итальянского премьера Маттео Ренци.
По сюжету главный герой романа Вадим Баранов, политтехнолог, работавший с Путиным в начале его карьеры. Некоторые называют прототипом этого персонажа Владислава Суркова.
Режиссером фильма "Кремловский волшебник" избран француз Оливье Ассайас, получивший в 2016 году Золотую пальмовую ветвь в Каннах за картину "Персональный покупатель".
Вместе с Джудом Лоу в актерском составе заявлены Пол Дано ("Бэтмен"), Алисия Викандер ("Из машины"), Зак Галифианакис ("Похмелье в Вегасе") и Том Старридж ("Песочный мужчина").
Сейчас дата премьеры фильма остается неизвестной.
Что известно о премьере нового музыкального байопика "Робби Уильямс: Better Man"
С 23 января украинские зрители смогут насладиться долгожданным фильмом "Робби Уильямс: Better Man", который поведает историю успеха короля поп-музыки.
Новый фильм о культовом артисте, получивший символическое название "Робби Уильямс: Better Man", сочетает в себе мюзикл и байопик с уникальной VFX-графикой.
Что важно понимать, к созданию ленты были привлечены специалисты по спецэффектам, работавшим над "Властелином колец", "Аватаром" и "Планетой обезьян".
Режиссер-визионер Майкл Грейси ("Величайший шоумен") решил, что фильм должен быть наполнен фирменным юмором звезды, а также продемонстрировать зрителям несокрушимый дух Робби Уильямса.
Главным сюрпризом фильма стало то, что Грейс решил воспроизвести биографию звезды в крайне неожиданном фантастическом формате.
Речь идет о том, что музыкант на экране будет изображен в виде CGI-обезьяны, что делает ленту "Робби Уильямс: Better Man" настоящей революцией в жанре музыкальных кинобиографий.
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