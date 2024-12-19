"Смерть Путіна". У мережі з'явився трейлер фільму про російського диктатора — відео

Зʼявився дубльований українською трейлер художнього біографічного фільму польського режисера Патрика Веґи про насилля в дитинстві Володимира Путіна та подальші роки його диктаторського життя.

Трейлер фільму “Смерть Путіна” оприлюднили з українським дубляжем

В український прокат 16 січня вийде сатиричний трилер польського режисера Патрика Веґи "Смерть Путіна".

Художній фільм показує російського диктатора від 10-річного віку, коли він зазнавав насилля з боку вітчима в Грузії, до повномасштабної війни, яку він розпочав проти України.

Стрічка розкриває, як створився й підтримується російський режим та що відбувається із суспільством. Як зазначають в описі, "Смерть Путіна" — це глибокий аналіз російської нації та її системи.

Фільм “Смерть Путіна”

Історія показує, що імперії руйнуються зсередини, коли громадяни перестають вірити у свого абсолютного правителя. Сподіваюся, цей фільм дасть українським глядачам надію і віру в те, що вони скоро переможуть Росію, — наголосив режисер. Поширити

Події стрічки розгортаються протягом 60 років, фільм аналізує життя і психіку нелегітимного президента Росії. Завдяки використанню передових технологій фільм показує Путіна в реалістичному ключі, дозволяючи глядачеві наблизитися до російського диктатора в найінтимніші моменти його життя.

Подорож глибинами свідомості Володимира Путіна, що відкриває глядачеві параноїдальні думки та вразливі точки російського диктатора. Кому та за скільки Путін продав останні крихти людяності в обмін на необмежену владу? Уся правда про історичні події, які призвели до варварського вторгнення в Україну, що стало можливим завдяки поєднанню метафізичної російської душі з жорсткою російською реальністю.

Уперше тизер показали у Варшаві. У стрічці відомого польського режисера Патрика Веги зображені найголовніші події політичного життя президента країни-терористки: війна в Чечні, терористичні атаки на Дубровці та в Беслані, а також найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. У фільмі також буде показана смерть російського диктатора.

26 вересня 2024 року байопік вийшов у кінотеатрах 35 країн світу. Поширити

Документалка "Ізоляція" перемогла на фестивалі історичного кіно у Франції

Переможців оголосили 24 листопада на сайті фестивалю.

Стрічка "Ізоляція" отримала премію професійного журі в категорії "Документальні фільми" за її унікальний підхід до висвітлення історичних подій через глибоко особисту оповідь.

Назва фільму "Ізоляція" режисера Ігоря Мінаєва походить від заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, який припинив існування після розпаду СРСР. На початку 2000-х там створили центр сучасного мистецтва, однак у 2014-му центр зруйнували проросійські колаборанти та перетворили на в'язницю й катівню.