"Смерть Путіна". У мережі з'явився трейлер фільму про російського диктатора — відео

Зʼявився дубльований українською трейлер художнього біографічного фільму польського режисера Патрика Веґи про насилля в дитинстві Володимира Путіна та подальші роки його диктаторського життя.
Головні тези:
- Фільм «Смерть Путіна» розкриває життя та психіку російського диктатора упродовж 70 років.
- Стрічка аналізує створення та підтримку російського режиму та розкриває наслідки його діяльності для суспільства.
- Фільм допомагає глядачеві наблизитися до російського диктатора через його найінтимніші моменти та вражливі точки.
- Узаходження влади до абсолютної та її наслідки — основний фокус стрічки, яка показує, як імперії руйнуються зсередини.
- Фільм розкриває історичні події, що спричинили вторгнення в Україну та представляє глибокий аналіз російської нації та її системи.
Трейлер фільму “Смерть Путіна” оприлюднили з українським дубляжем
В український прокат 16 січня вийде сатиричний трилер польського режисера Патрика Веґи "Смерть Путіна".
Художній фільм показує російського диктатора від 10-річного віку, коли він зазнавав насилля з боку вітчима в Грузії, до повномасштабної війни, яку він розпочав проти України.
Стрічка розкриває, як створився й підтримується російський режим та що відбувається із суспільством. Як зазначають в описі, "Смерть Путіна" — це глибокий аналіз російської нації та її системи.
Події стрічки розгортаються протягом 60 років, фільм аналізує життя і психіку нелегітимного президента Росії. Завдяки використанню передових технологій фільм показує Путіна в реалістичному ключі, дозволяючи глядачеві наблизитися до російського диктатора в найінтимніші моменти його життя.
Подорож глибинами свідомості Володимира Путіна, що відкриває глядачеві параноїдальні думки та вразливі точки російського диктатора. Кому та за скільки Путін продав останні крихти людяності в обмін на необмежену владу? Уся правда про історичні події, які призвели до варварського вторгнення в Україну, що стало можливим завдяки поєднанню метафізичної російської душі з жорсткою російською реальністю.
Уперше тизер показали у Варшаві. У стрічці відомого польського режисера Патрика Веги зображені найголовніші події політичного життя президента країни-терористки: війна в Чечні, терористичні атаки на Дубровці та в Беслані, а також найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. У фільмі також буде показана смерть російського диктатора.
Документалка "Ізоляція" перемогла на фестивалі історичного кіно у Франції
Переможців оголосили 24 листопада на сайті фестивалю.
Стрічка "Ізоляція" отримала премію професійного журі в категорії "Документальні фільми" за її унікальний підхід до висвітлення історичних подій через глибоко особисту оповідь.
Назва фільму "Ізоляція" режисера Ігоря Мінаєва походить від заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, який припинив існування після розпаду СРСР. На початку 2000-х там створили центр сучасного мистецтва, однак у 2014-му центр зруйнували проросійські колаборанти та перетворили на в'язницю й катівню.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-