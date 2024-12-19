"Смерть Путина". В сети появился трейлер фильма о российском диктаторе — видео
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"Смерть Путина". В сети появился трейлер фильма о российском диктаторе — видео

Путин
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Источник:  online.ua

Появился дублированный украинским языком трейлер художественного биографического фильма польского режиссера Патрика Веги о насилии в детстве Владимира Путина и последующих годах его диктаторской жизни.

Главные тезисы

  • Биографический фильм “Смерть Путина” раскрывает жизнь и психику российского диктатора.
  • Лента анализирует создание и поддержку российского режима, показывая последствия деятельности Путина для общества.
  • Использование передовых технологий позволяет приблизиться к российскому диктатору, показав его в самых интимных моментах жизни.

Трейлер фильма "Смерть Путина" был обнародован с украинским дубляжем

В украинский прокат 16 января выйдет сатирический триллер польского режиссера Патрика Веги "Смерть Путина".

Художественный фильм показывает российского диктатора от 10-летнего возраста, когда он подвергался насилию со стороны отчима в Грузии, до полномасштабной войны, которую он начал против Украины.

Лента раскрывает, как создался и поддерживается русский режим и что происходит с обществом. Как отмечают в описании, "Смерть Путина" — это глубокий анализ российской нации и ее системы.

Фильм "Смерть Путина"

История показывает, что империи разрушаются изнутри, когда граждане перестают верить в своего абсолютного правителя. Надеюсь, этот фильм даст украинским зрителям надежду и веру в то, что они скоро победят Россию, подчеркнул режиссер.

События фильма разворачиваются в течение 60 лет, фильм анализирует жизнь и психику нелегитимного президента России. Благодаря использованию передовых технологий фильм показывает Путина в реалистическом ключе, позволяя зрителю приблизиться к российскому диктатору в самые интимные моменты его жизни.

Путешествие по глубине сознания Владимира Путина, открывающего зрителю параноидальные мысли и уязвимые точки российского диктатора. Кому и за сколько Путин продал последние крохи человечности в обмен на неограниченную власть? Вся правда об исторических событиях, которые привели к варварскому вторжению в Украину, стало возможным благодаря сочетанию метафизической русской души с жесткой русской реальностью.

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