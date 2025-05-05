Супергеройский боевик "Громовержцы*" собрал рекордные кассовые сборы за четыре дня

Научно-фантастический супергеройский фильм "Громовержцы*" от Marvel Studios и Walt Disney за первые 4 дня проката собрал 162,1 млн долл. по всему миру.
Главные тезисы
- Фильм “Громовержцы*” установил рекордные кассовые сборы за первые 4 дня проката, собрав 162,1 млн долларов по всему миру.
- Хотя старт “Громовержцев” был менее успешен по сравнению с другими фильмами Marvel, ожидается подъем от критиков и зрителей благодаря интересной команде антигероев.
"Громовержцы*" побили рекорд в прокате
Супергеройский боевик "Громовержцы*" режиссера Джейка Шреера из Флоренс Пью в главной роли стартовал на первом месте в прокате почти во всех странах, где фильм вышел на большие экраны. Фильм собрал 162,1 млн долл. в мировом прокате, в том числе 86,1 млн долл. в международном.
Ожидается, что международный дебют будет на 45% успешнее "Шан-Чи и легенда десяти колец", на 13% успешнее "Человека-муравья" и на 7% лучше "Сторожевых Галактики".
"Громовержцы*" стартовали менее успешно, чем другие фильмы Marvel, регулярно собирающие по меньшей мере 100 млн долл. в первые дни Однако лента рассказывает о менее известных героях, по сравнению с Дедпулом, Росомахой и Тором.
Аналитики считают, что "Громовержцы" получат важный подъем в ближайшие недели от критиков и зрителей.
В фильме "Громовержцы*" появляется яркая команда антигероев: Баки Барнс в исполнении Себастьяна Стена, Елена Белова (Черная вдова) в исполнении Флоренс Пью, Джон Уокер в исполнении Ваятта Рассела и Красный часовой в исполнении Дэвида Гарбора.
Бюджет фильма составил 180 млн дол., а маркетинг — примерно 100 млн дол.
"Громовержцы" официально открывают летний киносезон, который продлится с мая по август и начнет самый прибыльный период для кинотеатрального бизнеса.
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