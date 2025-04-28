"Minecraft: Фильм" стал самой кассовой лентой 2025 года

Кассовые сборы адаптации популярной видеоигры от режиссера Джареда Гесса "Minecraft: Фильм" за четвертый уикенд проката составили 60,5 млн долл., превзойдя ожидания.

"Minecraft: Фильм" побил рекорд в прокате

Приключенческая комедия режиссера Джареда Гесса "Minecraft: Фильм" от Warner Bros. и Legendary с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа в главных ролях остается рекордсменом года по показателю кассовых сборов. Последняя неделя принесла дополнительные 60,5 млн дол.

Сейчас "Minecraft: Фильм" заработал 436,6 млн долл за пределами США и 816 млн долл. всего во всем мире за четыре недели проката. Поделиться

Среди иностранных рынков, где "Minecraft: Фильм" приобрел особую популярность, — Великобритания (67,1 млн долл), Германия (33,7 млн долл), Австралия (31,8 млн долл) и Мексика (28,4 млн долл).

Экранизация популярной игры "Майнкрафт" создана студиями Warner Bros. и Legendary, всего за три дня проката собрала 301 млн долл, заняв второе место по кассовым сборам среди фильмов 2025 года.

Для всего актерского состава и съемочной группы фильма "Minecraft: Фильм" сделали собственный приватный сервер игры Minecraft, чтобы сделать фильм максимально аутентичным.