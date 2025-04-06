Сеть покорил трейлер фильма "Трон. Арес" — видео
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Шоу-бизнес
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Сеть покорил трейлер фильма "Трон. Арес" — видео

Почему стоит посмотреть фильм "Трон. Арес"
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Источник:  online.ua

Студия Disney представила первый трейлер триквела "Трон: Арес", главную роль в котором сыграл голливудский актер и музыкант Джаред Лето ("Отряд самоубийц", "Морбиус").

Главные тезисы

  • В центре сюжета – новая история, которая, в частности, рассказывает о контакте человечества с искусственным интеллектом.
  • Фильм выйдет на большие экраны 9 октября 2025 года.

Почему стоит посмотреть фильм "Трон. Арес"

Что важно понимать, "Трон: Арес" — это третий полнометражный фильм во франшизе "Трон".

Эта лента станет продолжением "Трона: Наследие" 2010 года, несмотря на это, в центре сюжета будет новая история.

В первом трейлере собраны эпические сцены, где главный герой Арес (Джаред Лето) на мотоцикле убегает от полиции.

Фильм также расскажет о контакте человечества с искусственным интеллектом.

На большие экраны в Украине "Трон. Арес" выйдет уже 9 октября 2025 года.

Как отреагировали зрители:

  • Пока не показали Джареда Лето — это был отличный трейлер;

  • Наконец!!!!! Я десять лет этого ждал!

  • Атмосфера оригинала сохранилась — это отлично. Верю в этот проект;

  • Интересный трейлер, большое спасибо за отличный дубляж!);

  • Надеюсь, будет что-то интересное. Первая часть очень нравится. Но лето очень сомнительный персонаж;

  • Даже не сразу поверил, когда увидел.

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