Сеть покорил трейлер фильма "Трон. Арес" — видео

Студия Disney представила первый трейлер триквела "Трон: Арес", главную роль в котором сыграл голливудский актер и музыкант Джаред Лето ("Отряд самоубийц", "Морбиус").

Почему стоит посмотреть фильм "Трон. Арес"

Что важно понимать, "Трон: Арес" — это третий полнометражный фильм во франшизе "Трон".

Эта лента станет продолжением "Трона: Наследие" 2010 года, несмотря на это, в центре сюжета будет новая история.

В первом трейлере собраны эпические сцены, где главный герой Арес (Джаред Лето) на мотоцикле убегает от полиции.

Фильм также расскажет о контакте человечества с искусственным интеллектом.

На большие экраны в Украине "Трон. Арес" выйдет уже 9 октября 2025 года.

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