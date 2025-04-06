Мережу підкорив трейлер фільму "Трон. Арес" — відео

Студія Disney представила перший трейлер триквелу "Трон: Арес", головну роль в якому зіграв голлівудський актор та музикант Джаред Лето ("Загін самовбивць", "Морбіус").
Головні тези:
- У центрі сюжету - нова історія, яка, зокрема, розповідає про контакт людства зі штучним інтелектом.
- Фільм вийде на великі екрани в Україні 9 жовтня 2025 року.
Чому варто подивитися фільм "Трон. Арес"
Що важливо розуміти, “Трон: Арес" — це третій повнометражний фільм у франшизі "Трон".
Ця стрічка стане продовженням "Трона: Спадок" 2010 року, попри це, у центрі сюжету буде нова історія.
У першому трейлері зібрані епічні сцени, де головний герой Арес (Джаред Лето) на мотоциклі тікає від поліції.
Фільм також розповість про контакт людства зі штучним інтелектом.
На великі екрани в Україні “Трон. Арес” вийде уже 9 жовтня 2025 року.
Як відреагували глядачі:
Поки не показали Джареда Лето — то був чудовий трейлер;
Нарешті!!!!! Я десять років цього чекав!!!
Атмосфера оригіналу збереглася — це чудово. Вірю у цей проєкт;
Цікавий трейлер, дуже дякую за чудовий дубляж!);
Сподіваюсь буде щось цікаве. Перша частина дуже подобається. Але лето дуже сумнівний персонаж;
Навіть не одразу повірив, коли побачив.
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