Мережу підкорив трейлер фільму "Трон. Арес" — відео

Студія Disney представила перший трейлер триквелу "Трон: Арес", головну роль в якому зіграв голлівудський актор та музикант Джаред Лето ("Загін самовбивць", "Морбіус").

Чому варто подивитися фільм "Трон. Арес"

Що важливо розуміти, “Трон: Арес" — це третій повнометражний фільм у франшизі "Трон".

Ця стрічка стане продовженням "Трона: Спадок" 2010 року, попри це, у центрі сюжету буде нова історія.

У першому трейлері зібрані епічні сцени, де головний герой Арес (Джаред Лето) на мотоциклі тікає від поліції.

Фільм також розповість про контакт людства зі штучним інтелектом.

На великі екрани в Україні “Трон. Арес” вийде уже 9 жовтня 2025 року.

Як відреагували глядачі: