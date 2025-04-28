"Minecraft: Фільм" став найкасовішою стрічкою 2025 року

Касові збори адаптації популярної відеогри від режисера Джареда Гесса "Minecraft: Фільм" за четвертий вікенд прокату склали 60,5 млн дол, перевершивши очікування.

"Minecraft: Фільм" побив рекорд у прокаті

Пригодницька комедія режисера Джареда Гесса "Minecraft: Фільм" від Warner Bros. і Legendary з Джеком Блеком і Джейсоном Момоа в головних ролях залишається рекордсменом року за показником касових зборів. Останній тиждень приніс додаткові 60,5 млн дол.

Наразі "Minecraft: Фільм" заробив 436,6 млн дол за межами США та 816 млн дол загалом у всьому світі за чотири тижні прокату. Поширити

Серед іноземних ринків, де "Minecraft: Фільм" здобув особливу популярність, - Велика Британія (67,1 млн дол), Німеччина (33,7 млн дол), Австралія (31,8 млн дол) та Мексика (28,4 млн дол).

Екранізація популярної гри "Майнкрафт", створена студіями Warner Bros. та Legendary, лише за три дні прокату зібрала 301 млн дол, посівши друге місце за касовими зборами серед фільмів 2025 року.

Для всього акторського складу та знімальної групи стрічки "Minecraft: Фільм" зробили власний приватний сервер гри Minecraft, щоб зробити фільм максимально автентичним.