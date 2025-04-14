"Minecraft: Фільм" зібрав рекордні 550 млн дол у прокаті
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"Minecraft: Фільм" зібрав рекордні 550 млн дол у прокаті

"Minecraft: Фільм"
Джерело:  Variety

Касові збори адаптації популярної відеогри від режисера Джареда Гесса "Minecraft: Фільм" склали 281 млн дол у США та 550 млн дол загалом у світовому прокаті.

Головні тези:

  • "Minecraft: Фільм" встановив новий рекорд серед фільмів 2025 року, зібравши 550 млн доларів у світовому прокаті.
  • За перші 10 днів прокату стрічка стала найкасовішим фільмом року, піднявши касові збори кінотеатрів на 0,5%.
  • Зірки фільму і знімальна група створили власний сервер гри Minecraft для максимальної автентичності проєкту.

"Minecraft: Фільм" побив рекорд у прокаті

Комедійний пригодницький фільм режисера Джареда Гесса "Minecraft: Фільм" від Warner Bros. і Legendary з Джеком Блеком і Джейсоном Момоа в головних ролях залишився на першому місці за показником касових зборів. І це попри те, що в другий вікенд адаптація однойменної відеогри зібрала вдвічі менше — 80 млн дол порівняно з 162,7 млн дол у перший вікенд.

Наразі світові касові збори "Minecraft: Фільм" складають 550 млн дол. Таким чином, лише за 10 днів кінотеатрального прокату стрічка уже стала найкасовішим фільмом року, випереджаючи "Капітан Америка: Дивний новий світ" від Disney та Marvel (410 млн дол у світі).

"Minecraft: Фільм" загалом покращив річну ситуацію для кінотеатрів. За даними Comscore, два вікенди тому касові збори майже на 11% відставали від показників минулого року та на 40% від 2019 року. Тепер розрив скоротився до 0,5% порівняно з 2024 роком, хоча це все ще на 31% менше за 2019 рік.

"Minecraft: Фільм" прибув як кавалерія для кінотеатрів після дуже повільного березня. Це чудова новина напередодні початку літнього кіносезону, — зазначив старший аналітик Comscore Пол Дергарабедян.

Екранізація популярної гри "Майнкрафт", створена студіями Warner Bros. та Legendary, лише за три дні прокату зібрала 301 млн дол, посівши друге місце за касовими зборами серед фільмів 2025 року.

Для всього акторського складу та знімальної групи стрічки "Minecraft: Фільм" зробили власний приватний сервер гри Minecraft, щоб зробити фільм максимально автентичним.

У кінотеатрах США поліція змушена виводити глядачів з сеансів "Minecraft: Фільм", оскільки вони громлять зали, кидаються їжею і напоями та навіть приносять живу курку в кінотеатр.

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