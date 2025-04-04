Фільм "Фонтан молодості" від легендарного Гая Річі — огляд та трейлер

Уже 23 травня 2025 року на Apple TV+ відбудеться довгоочікувана прем'єра пригодницького фільму-пограбування "Фонтан молодості" (Fountain of Youth) від культового голлівудського режисера Гая Річі.

Що відомо про "Фонтан молодості"

Новий фільм від Гая Річі розповість доволі незвичайну історію про відчужених рідних брата і сестру, які об’єднуються, щоб відшукати знаменитий Фонтан молодості.

Легенда, якій вже кілька тисяч років, розповідає про магічне джерело, яке відновлює молодість кожного, хто з нього п'є.

Цього разу глядачі мають можливість насолодитися акторською грою таких зірок Голлівуду як:

Джон Кразінські ("Тихе місце", серіал Офіс"),

Наталі Портман ("Чорний лебідь", франшизи "Зоряні війни", "Тор"),

Донал Глісон ("Ex Machina", франшизи "Гаррі Поттер", "Зоряні війни"),

Ейса Гонсалес ("На драйві", "Міністерство неджентльменської війни", серіал "Проблема трьох тіл"),

Лаз Алонсо ("Гнів людський", серіал "Хлопаки"),

Кармен Іджого ("Фантастичні звірі і де їх шукати", "Чужий: Заповіт", серіал "Пінгвін") та інші.

Варто також зазначити, що наразі Гай Річі продовжує активно працювати ще над двома повнометражними фільмами: