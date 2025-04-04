Фильм "Фонтан молодости" от легендарного Гая Ричи — обзор и трейлер

Уже 23 мая 2025 года на Apple TV+ состоится долгожданная премьера приключенческого фильма-ограбления "Фонтан молодости" (Fountain of Youth) от культового голливудского режиссера Гая Ричи.

Что известно о "Фонтане молодости"

Новый фильм от Гая Ричи расскажет довольно необычную историю об отчужденных родных брате и сестре, которые объединяются, чтобы найти знаменитый Фонтан молодости.

Легенда, которой уже несколько тысяч лет, рассказывает о магическом источнике, восстанавливающем молодость каждого, кто из него пьет.

На этот раз зрители могут насладиться актерской игрой таких звезд Голливуда как:

Джон Кразински ("Тихое место", сериал Офис"),

Натали Портман ("Черный лебедь", франшизы "Звездные войны", "Тор"),

Донал Глисон ("Ex Machina", франшизы "Гарри Поттер", "Звездные войны"),

Эйса Гонсалес ("На драйве", "Министерство неджентльменской войны", сериал "Проблема трех тел"),

Лаз Алонсо ("Гнев человеческий", сериал "Хлопаки"),

Кармен Иджого ("Фантастические звери и где их искать", "Чужой: Завет", сериал "Пингвин") и другие.

Стоит также отметить, что сейчас Гай Ричи продолжает активно работать еще над двумя полнометражными фильмами: