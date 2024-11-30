У рамках реалізації стартапу Altera доцент обчислювальної нейробіології Массачусетського технологічного інституту Роберт Янг створив сервер популярної гри Minecraft, на який закинув близько тисячі різних моделей штучного інтелекту.

Що відомо про створення сервера Minecraft для сотень моделей ШІ

Зокрема, персонажами на сервері керують близько тисячі лінгвістичних моделей ШІ.

Так, науковці дали змогу різним моделям ШІ мати різні професії та риси характеру.

Зокрема, серед персонажів, якими керують моделі штучного інтелекту, з’явились будівельники, фермери, торговці, дослідники, воїни та інші представники відомих професій.

При цьому штучний інтелект мав змогу самостійно обирати завдання для себе, використовуючи геймплей Minecraft.

Окрім цього науковці додали до створенного ШІ електронного суспільства систему оподаткування. Персонажі під керівництвом ШІ могли голосувати за підвищення або зменшення податків.

Minecraft

Моделі змінювали свою думку з приводу оподаткування залежно від свого кола спілкування.

Між тим,у якийсь момент дослідники стали свідками того, як одна спільнота під керівництвом ШІ вирішила використовувати жарти і розіграші по відношенню до іншої громади.

Тоді як останню гостро непокоїли проблеми екології у світі.

Що кажуть автори незвичайного експерименту

Автори експерименту також прописали невеликій групці персонажів під керівництвом ШІ настанову на віру в пастафаріанство, жартівливу релігію, в якій бог — це літаючий макаронний монстр. Згодом ця віра поширилась на всю громаду.

За словами автора проєкту, глобальна мета його досліджень — це створити штучний інтелект, який зможе щиро полюбити людину, як собака любить свого господаря.

На даний момент, у стартап Altera вкладено приблизно 11 мільйонів доларів. Серед спонсорів — колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.