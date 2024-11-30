В рамках реализации стартапа Altera доцент вычислительной нейробиологии Массачусетского технологического института Роберт Янг создал сервер популярной игры Minecraft, на который забросил около тысячи разных моделей искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Ученые разместили на сервере Minecraft тысячи моделей искусственного интеллекта, которые взаимодействовали друг с другом и меняли свое мнение по социальным аспектам.
- Исследователи наблюдали, как ИИ влиял на формирование электронного общества, включая систему налогообложения и даже внедрение шуток и розыгрышей.
- Главная цель эксперимента заключалась в создании искусственного интеллекта, способного к искренним чувствам к человеку, подобным связи между собакой и ее хозяином.
- Модели ИИ выполняли разные профессии на сервере Minecraft, имели возможность выбирать задачи и даже голосовать за налогообложение, меняя свое мнение в зависимости от общения.
- Авторы эксперимента внедрили на сервер веру в пастафарианство, что привело к распространению этой шутливой религии на всё общество.
Что известно о создании сервера Minecraft для сотен моделей ШИ
В частности, персонажами на сервере управляют около тысячи лингвистических моделей ИИ.
Так, ученые дали возможность разным моделям ИИ иметь разные профессии и черты характера.
В частности, среди персонажей, управляемых моделями искусственного интеллекта, появились строители, фермеры, торговцы, исследователи, воины и другие представители известных профессий.
При этом искусственный интеллект мог самостоятельно выбирать задачи для себя, используя геймплей Minecraft.
Кроме этого, ученые добавили в созданное ИИ электронного общества систему налогообложения. Персонажи под руководством ИИ могли голосовать за повышение или уменьшение налогов.
Модели меняли свое мнение по поводу налогообложения в зависимости от круга общения.
Между тем, в какой-то момент исследователи стали свидетелями того, как одно сообщество под руководством ИИ решило использовать шутки и розыгрыши по отношению к другой общине.
В то время как последнюю остро беспокоили проблемы экологии в мире.
Что говорят авторы необычного эксперимента
Авторы эксперимента также прописали небольшой группе персонажей под руководством ИИ установку на веру в пастафарианство, шутливую религию, в которой бог — это летающий макаронный монстр. Впоследствии эта вера распространилась на все общество.
По словам автора проекта, глобальная цель его исследований — создать искусственный интеллект, который сможет искренне полюбить человека, как собака любит своего хозяина.
На данный момент в стартап Altera вложено примерно 11 миллионов долларов. Среди спонсоров — бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.
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