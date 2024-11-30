В рамках реализации стартапа Altera доцент вычислительной нейробиологии Массачусетского технологического института Роберт Янг создал сервер популярной игры Minecraft, на который забросил около тысячи разных моделей искусственного интеллекта.

Что известно о создании сервера Minecraft для сотен моделей ШИ

В частности, персонажами на сервере управляют около тысячи лингвистических моделей ИИ.

Так, ученые дали возможность разным моделям ИИ иметь разные профессии и черты характера.

В частности, среди персонажей, управляемых моделями искусственного интеллекта, появились строители, фермеры, торговцы, исследователи, воины и другие представители известных профессий.

При этом искусственный интеллект мог самостоятельно выбирать задачи для себя, используя геймплей Minecraft.

Кроме этого, ученые добавили в созданное ИИ электронного общества систему налогообложения. Персонажи под руководством ИИ могли голосовать за повышение или уменьшение налогов.

Minecraft

Модели меняли свое мнение по поводу налогообложения в зависимости от круга общения.

Между тем, в какой-то момент исследователи стали свидетелями того, как одно сообщество под руководством ИИ решило использовать шутки и розыгрыши по отношению к другой общине.

В то время как последнюю остро беспокоили проблемы экологии в мире.

Что говорят авторы необычного эксперимента

Авторы эксперимента также прописали небольшой группе персонажей под руководством ИИ установку на веру в пастафарианство, шутливую религию, в которой бог — это летающий макаронный монстр. Впоследствии эта вера распространилась на все общество.

По словам автора проекта, глобальная цель его исследований — создать искусственный интеллект, который сможет искренне полюбить человека, как собака любит своего хозяина.

На данный момент в стартап Altera вложено примерно 11 миллионов долларов. Среди спонсоров — бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.