Ученые заселили сервер Minecraft разными моделями ИИ. Что из этого вышло
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Технологии
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Ученые заселили сервер Minecraft разными моделями ИИ. Что из этого вышло

Minecraft
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Источник:  MIT Technology Review

В рамках реализации стартапа Altera доцент вычислительной нейробиологии Массачусетского технологического института Роберт Янг создал сервер популярной игры Minecraft, на который забросил около тысячи разных моделей искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Ученые разместили на сервере Minecraft тысячи моделей искусственного интеллекта, которые взаимодействовали друг с другом и меняли свое мнение по социальным аспектам.
  • Исследователи наблюдали, как ИИ влиял на формирование электронного общества, включая систему налогообложения и даже внедрение шуток и розыгрышей.
  • Главная цель эксперимента заключалась в создании искусственного интеллекта, способного к искренним чувствам к человеку, подобным связи между собакой и ее хозяином.
  • Модели ИИ выполняли разные профессии на сервере Minecraft, имели возможность выбирать задачи и даже голосовать за налогообложение, меняя свое мнение в зависимости от общения.
  • Авторы эксперимента внедрили на сервер веру в пастафарианство, что привело к распространению этой шутливой религии на всё общество.

Что известно о создании сервера Minecraft для сотен моделей ШИ

В частности, персонажами на сервере управляют около тысячи лингвистических моделей ИИ.

Так, ученые дали возможность разным моделям ИИ иметь разные профессии и черты характера.

В частности, среди персонажей, управляемых моделями искусственного интеллекта, появились строители, фермеры, торговцы, исследователи, воины и другие представители известных профессий.

При этом искусственный интеллект мог самостоятельно выбирать задачи для себя, используя геймплей Minecraft.

Кроме этого, ученые добавили в созданное ИИ электронного общества систему налогообложения. Персонажи под руководством ИИ могли голосовать за повышение или уменьшение налогов.

Ученые создали сервер Minecraft для искусственного интеллекта
Minecraft

Модели меняли свое мнение по поводу налогообложения в зависимости от круга общения.

Между тем, в какой-то момент исследователи стали свидетелями того, как одно сообщество под руководством ИИ решило использовать шутки и розыгрыши по отношению к другой общине.

В то время как последнюю остро беспокоили проблемы экологии в мире.

Что говорят авторы необычного эксперимента

Авторы эксперимента также прописали небольшой группе персонажей под руководством ИИ установку на веру в пастафарианство, шутливую религию, в которой бог — это летающий макаронный монстр. Впоследствии эта вера распространилась на все общество.

По словам автора проекта, глобальная цель его исследований — создать искусственный интеллект, который сможет искренне полюбить человека, как собака любит своего хозяина.

На данный момент в стартап Altera вложено примерно 11 миллионов долларов. Среди спонсоров — бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт.

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