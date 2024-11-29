Минобразования Южной Кореи утвердило первую партию из 76 цифровых школьных учебников, созданных с помощью ИИ.
Главные тезисы
- Учебники, разработанные с помощью искусственного интеллекта, вводятся в школы Южной Кореи для улучшения образования с 2025 года.
- Использование ИИ в учебниках позволит оценивать знания учащихся, проводить переводы и добавлять субтитры, что повысит эффективность обучения.
- Электронные учебники с ИИ предназначены для школьников начальной и средней школы, они создаются Samsung и LG.
- Внедрение искусственного интеллекта в систему образования Южной Кореи демонстрирует новые пути развития образовательных технологий.
- Технология распознавания различных поверхностей с помощью лазеров и ИИ - еще один пример интересного применения искусственного интеллекта в современных технологиях.
Что известно об использовании в школах Южной Кореи учебников, созданных ИИ
Новые цифровые учебники предназначены для использования учащимися начальной и средней школы.
Учебники, созданные с помощью ИИ, станут частью обучающей программы уже в 2025 году. Это будут учебники по математике, корейскому языку, английскому и информатике.
Уже с 2028 г. аналогичные учебники будут выпущены из обществоведения, истории, биологии, географии и технологий.
Разработкой и выпуском электронных учебников с использованием ИИ занимаются Samsung и LG.
Эти учебники смогут делать перевод на разных языках, а также добавлять субтитры, оценивать знания учащихся с помощью ИИ.
Внедрение искусственного интеллекта в систему общего образования свидетельствует о том, что его использование не всегда связано с коммерческими целями.
Очевидно, что с помощью нейросетей можно эффективно обучаться, причем даже на муниципальном уровне. Возможно, другие страны будут следовать этому примеру.
Что известно о других интересных разработках с использованием ИИ
Американские исследователи разработали технологию, позволяющую искусственному интеллекту распознавать разные поверхности с помощью лазеров.
Технология представляет собой сочетание лазерных сканеров, испускающих фотоны, с новой моделью искусственного интеллекта, способной различать разные поверхности.
В частности, технология позволяет сканерам выпускать серию фотонов в сторону поверхности, чтобы проанализировать ее ключевые параметры, прежде чем отраженные назад фотоны вернутся, спровоцировав дефект, который называется спекл-шум и проявляется на изображениях в зависимости от типа поверхности.
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