В школах Южной Кореи будут использовать учебники, написанные ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

В школах Южной Кореи будут использовать учебники, написанные ИИ

Электронный и классический учебники
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Источник:  online.ua

Минобразования Южной Кореи утвердило первую партию из 76 цифровых школьных учебников, созданных с помощью ИИ.

Главные тезисы

  • Учебники, разработанные с помощью искусственного интеллекта, вводятся в школы Южной Кореи для улучшения образования с 2025 года.
  • Использование ИИ в учебниках позволит оценивать знания учащихся, проводить переводы и добавлять субтитры, что повысит эффективность обучения.
  • Электронные учебники с ИИ предназначены для школьников начальной и средней школы, они создаются Samsung и LG.
  • Внедрение искусственного интеллекта в систему образования Южной Кореи демонстрирует новые пути развития образовательных технологий.
  • Технология распознавания различных поверхностей с помощью лазеров и ИИ - еще один пример интересного применения искусственного интеллекта в современных технологиях.

Что известно об использовании в школах Южной Кореи учебников, созданных ИИ

Новые цифровые учебники предназначены для использования учащимися начальной и средней школы.

Учебники, созданные с помощью ИИ, станут частью обучающей программы уже в 2025 году. Это будут учебники по математике, корейскому языку, английскому и информатике.

Уже с 2028 г. аналогичные учебники будут выпущены из обществоведения, истории, биологии, географии и технологий.

В школах Южной Кореи будут использовать электронные учебники по ИИ
Презентация электронных учебников по ИИ в Южной Корее

Разработкой и выпуском электронных учебников с использованием ИИ занимаются Samsung и LG.

Эти учебники смогут делать перевод на разных языках, а также добавлять субтитры, оценивать знания учащихся с помощью ИИ.

Внедрение искусственного интеллекта в систему общего образования свидетельствует о том, что его использование не всегда связано с коммерческими целями.

Очевидно, что с помощью нейросетей можно эффективно обучаться, причем даже на муниципальном уровне. Возможно, другие страны будут следовать этому примеру.

Что известно о других интересных разработках с использованием ИИ

Американские исследователи разработали технологию, позволяющую искусственному интеллекту распознавать разные поверхности с помощью лазеров.

Технология представляет собой сочетание лазерных сканеров, испускающих фотоны, с новой моделью искусственного интеллекта, способной различать разные поверхности.

В частности, технология позволяет сканерам выпускать серию фотонов в сторону поверхности, чтобы проанализировать ее ключевые параметры, прежде чем отраженные назад фотоны вернутся, спровоцировав дефект, который называется спекл-шум и проявляется на изображениях в зависимости от типа поверхности.

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