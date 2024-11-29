Что известно об использовании в школах Южной Кореи учебников, созданных ИИ

Новые цифровые учебники предназначены для использования учащимися начальной и средней школы.

Учебники, созданные с помощью ИИ, станут частью обучающей программы уже в 2025 году. Это будут учебники по математике, корейскому языку, английскому и информатике.

Уже с 2028 г. аналогичные учебники будут выпущены из обществоведения, истории, биологии, географии и технологий.

Презентация электронных учебников по ИИ в Южной Корее

Разработкой и выпуском электронных учебников с использованием ИИ занимаются Samsung и LG.

Эти учебники смогут делать перевод на разных языках, а также добавлять субтитры, оценивать знания учащихся с помощью ИИ.

Внедрение искусственного интеллекта в систему общего образования свидетельствует о том, что его использование не всегда связано с коммерческими целями.

Очевидно, что с помощью нейросетей можно эффективно обучаться, причем даже на муниципальном уровне. Возможно, другие страны будут следовать этому примеру.

Что известно о других интересных разработках с использованием ИИ

Американские исследователи разработали технологию, позволяющую искусственному интеллекту распознавать разные поверхности с помощью лазеров.

Технология представляет собой сочетание лазерных сканеров, испускающих фотоны, с новой моделью искусственного интеллекта, способной различать разные поверхности.

В частности, технология позволяет сканерам выпускать серию фотонов в сторону поверхности, чтобы проанализировать ее ключевые параметры, прежде чем отраженные назад фотоны вернутся, спровоцировав дефект, который называется спекл-шум и проявляется на изображениях в зависимости от типа поверхности.