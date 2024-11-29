Міносвіти Південної Кореї затвердило першу партію з 76 цифрових шкільних підручників, створених за допомогою ШІ.

Що відомо про використання у школах Південної Кореї підручників, створених ШІ

Зазначається, що нові цифрові підручники призначені для використання учнями початкової та середньої школи.

Підручники, створені за допомогою ШІ, стануть частиною навчальної програми вже у 2025 році. Це будуть підручники з математики, корейської мови, англійської та інформатики.

Вже з 2028 року аналогічні підручники будуть випущені з суспільствознавства, історії, біології, географії і технологій.

Презентація електронних підручників з ШІ у Південній Кореї

Розробкою та випуском електронних підручників з використанням ШІ займаються Samsung і LG.

Ці підручники матимуть змогу робити переклад різними мовами, а також додавати субтитри, оцінювати знання учнів за допомогою ШІ.

Впровадження штучного інтелекту в систему загальної освіти свідчить про те, що його використання не завжди пов'язане з комерційними цілями.

Очевидно, що за допомогою нейромереж можна ефективно навчатися, причому навіть на муніципальному рівні. Можливо, інші країни незабаром наслідуватимуть цей приклад.

Що відомо про інші цікаві розробки з використанням ШІ

Американські дослідники розробили технологію, яка дозволяє штучному інтелекту розпізнавати різні поверхні за допомогою лазерів.

Технологія представляє собою поєднання лазерних сканерів, які випускають фотони, з новою моделю штучного інтелекту, здатною розрізняти різні поверхні.

Зокрема, технологія дозволяє сканерам випускати серію фотонів у бік поверхні аби проаналізувати її ключові параметри, перш ніж відбиті назад фотони повернуться, спровокувавши дефект, який має назву спекл-шум і проявляється на зображеннях в залежності від типу поверхні.