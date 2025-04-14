"Minecraft: Фильм" собрал рекордные 550 млн долл в прокате

Кассовые сборы адаптации популярной видеоигры от режиссера Джареда Гесса "Minecraft: Фильм" составили 281 млн долл. в США и 550 млн долл. всего в мировом прокате.

"Minecraft: Фильм" побил рекорд в прокате

Комедийный приключенческий фильм режиссера Джареда Гесса "Minecraft: Фильм" от Warner Bros. и Legendary с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа в главных ролях остался на первом месте по показателю кассовых сборов. И это несмотря на то, что во второй уикенд адаптация одноименной видеоигры собрала вдвое меньше — 80 млн долл. по сравнению со 162,7 млн долл. в первый уикенд.

Мировые кассовые сборы "Minecraft: Фильм" составляют 550 млн дол. Таким образом, только через 10 дней кинотеатрального проката лента уже стала самым кассовым фильмом года, опережая "Капитан Америка: Странный новый мир" от Disney и Marvel (410 млн долл. в мире).

"Minecraft: Фильм" в целом улучшил годичную ситуацию для кинотеатров. По данным Comscore, два уикенда назад кассовые сборы почти на 11% отставали от показателей прошлого года и на 40% с 2019 года. Теперь разрыв сократился до 0,5% по сравнению с 2024 годом, хотя это все еще на 31% меньше 2019 года.

"Minecraft: Фильм" прибыл в качестве кавалерии для кинотеатров после очень медленного марта. Это отличная новость в преддверии начала летнего киносезона, — отметил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. Поделиться

Экранизация популярной игры "Майнкрафт" создана студиями Warner Bros. и Legendary, всего за три дня проката собрала 301 млн долл., заняв второе место по кассовым сборам среди фильмов 2025 года.

Для всего актерского состава и съемочной группы фильма "Minecraft: Фильм" сделали собственный приватный сервер игры Minecraft, чтобы сделать фильм максимально аутентичным.

В кинотеатрах США полиция вынуждена выводить зрителей из сеансов "Minecraft: Фильм", поскольку они громят залы, бросаются едой и напитками и даже приносят живую курицу в кинотеатр.