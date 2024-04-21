Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов на победу в турнире

После того как состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, суперкомпьютер Opta проанализировал шансы команды на победу в текущем розыгрыше турнира.
Кто может стать победителем Лиги чемпионов
В полуфиналах престижного еврокубка дортмундская "Боруссия" встретится с ПСЖ, а мадридский "Реал" сойдется с мюнхенской "Баварией".
Главным фаворитом Лиги чемпионов суперкомпьютер считает мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина. Вероятность триумфа "сливочных" равна 39%. Вторым в этом рейтинге идет ПСЖ — 27%. Ниже оценивают шансы "Баварии" и "Боруссии" — 17% и 16% соответственно.
Также суперкомпьютер оценил вероятность клубов добраться до финала. Шансы "Реала" сыграть в решающем матче турнира составляют 66%, ПСЖ — 60%, "Боруссии" — 40%, "Баварии" — 34%.
Первые полуфинальные матчи запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры — 7/8 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" и "Реал" обменялись голами в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Поединок дошел до дополнительных таймов, а затем и до серии пенальти.
Андрей Лунин во время поединка несколько раз спас свою команду от пропущенного гола, а затем стал героем серии пенальти. Украинец отразил удары Бернарда Силвы и Ковачича. "Реал" выиграл серию со счетом 4:3, "королевский клуб" вышел в полуфинал ЛЧ.
Украинский голкипер мадридского "Реала" вскоре после победы в серии пенальти назвал себя самым счастливым человеком в мире. В интервью официальному сайту УЕФА Андрей Лунин поблагодарил всех, кто поддерживал его во время карьеры.
Голкипер признался, что футболисты "Реала" тренировали пенальти. По словам Лунина, Лука Модрич дал ему несколько важных советов о том, как вести себя в воротах во время одиннадцатиметровых ударов.
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