Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов Лиги чемпионов на победу в турнире

После того как состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, суперкомпьютер Opta проанализировал шансы команды на победу в текущем розыгрыше турнира.

Кто может стать победителем Лиги чемпионов

В полуфиналах престижного еврокубка дортмундская "Боруссия" встретится с ПСЖ, а мадридский "Реал" сойдется с мюнхенской "Баварией".

Главным фаворитом Лиги чемпионов суперкомпьютер считает мадридский "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина. Вероятность триумфа "сливочных" равна 39%. Вторым в этом рейтинге идет ПСЖ — 27%. Ниже оценивают шансы "Баварии" и "Боруссии" — 17% и 16% соответственно.

Также суперкомпьютер оценил вероятность клубов добраться до финала. Шансы "Реала" сыграть в решающем матче турнира составляют 66%, ПСЖ — 60%, "Боруссии" — 40%, "Баварии" — 34%.

Первые полуфинальные матчи запланированы на 30 апреля/1 мая, ответные игры — 7/8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Реал" обменялись голами в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Поединок дошел до дополнительных таймов, а затем и до серии пенальти.

Андрей Лунин во время поединка несколько раз спас свою команду от пропущенного гола, а затем стал героем серии пенальти. Украинец отразил удары Бернарда Силвы и Ковачича. "Реал" выиграл серию со счетом 4:3, "королевский клуб" вышел в полуфинал ЛЧ.

Украинский голкипер мадридского "Реала" вскоре после победы в серии пенальти назвал себя самым счастливым человеком в мире. В интервью официальному сайту УЕФА Андрей Лунин поблагодарил всех, кто поддерживал его во время карьеры.

У меня не осталось сил, я просто истощен. Мы одержали важную победу. Я очень упорно тренируюсь каждый день, чтобы надежно играть в такие моменты. Знал, куда Ковальич пробьет во время серии пенальти, это помогло мне принять правильное решение, — рассказал Лунин. Поделиться

Голкипер признался, что футболисты "Реала" тренировали пенальти. По словам Лунина, Лука Модрич дал ему несколько важных советов о том, как вести себя в воротах во время одиннадцатиметровых ударов.