Суперкомп'ютер оцінив шанси півфіналістів Ліги чемпіонів на перемогу в турнірі

Після того, як відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команди на перемогу у поточному розіграші турніру.

Хто може стати переможцем Ліги чемпіонів

У півфіналах найпрестижнішого єврокубка дортмундська "Боруссія" зустрінеться з ПСЖ, а мадридський "Реал" зійдеться з мюнхенською "Баварією".

Головним фаворитом Ліги чемпіонів суперкомп'ютер вважає мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна. Ймовірність тріумфу "вершкових" дорівнює 39%. Другим у цьому рейтингу йде ПСЖ — 27%. Нижче оцінюють шанси "Баварії" та "Боруссії" — 17% та 16% відповідно.

Також суперкомп'ютер оцінив вірогідність клубів дістатися фіналу. Шанси "Реала" зіграти у вирішальному матчі турніру складають 66%, ПСЖ — 60%, "Боруссії" — 40%, "Баварії" — 34%.

Перші півфінальні матчі заплановано на 30 квітня/1 травня, ігри у відповідь — 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Лунін вивів “Реал” у півфінал Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" та "Реал" обмінялися голами у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок дійшов до додаткових таймів, а згодом і до серії пенальті.

Андрій Лунін під час поєдинку декілька разів врятував свою команду від пропущеного голу, а згодом став героєм серії пенальті. Українець відбив удари Бернарду Сілви та Ковачича. "Реал" виграв серію з рахунком 4:3, "королівський клуб" вийшов до півфіналу ЛЧ.

Український голкіпер мадридського "Реала" невдовзі після перемоги у серії пенальті назвав себе найщасливішою людиною у світі. В інтерв'ю офіційному сайту УЄФА Андрій Лунін подякував усім, хто підтримував його протягом кар'єри.

У мене не залишилося сил, я просто виснажений. Ми здобули важливу перемогу. Я дуже завзято тренуюся щодня, щоб надійно грати в такі моменти. Знав, куди проб'є Ковачич під час серії пенальті, це допомогло мені прийняти правильне рішення, — розповів Лунін. Поширити

Голкіпер зізнався у тому, що футболісти "Реала" тренували пенальті. За словами Луніна, Лука Модрич дав йому декілька важливих порад про те, як поводитись у воротах під час одинадцятиметрових ударів.