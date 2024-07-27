Швейцария не будет изымать для Украины средства от замороженных активов РФ в своих банках
Категория
Экономика
Дата публикации

Швейцария не будет изымать для Украины средства от замороженных активов РФ в своих банках

Швейцария
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Источник:  Укринформ

Швейцария не будет соблюдать подход Евросоюза и не будет изымать для Украины средства из российских замороженных активов, хранящихся в швейцарских банках.

Главные тезисы

  • Швейцария не выполняет требования ЕС и не выделяет Украине средства от российских замороженных активов.
  • Украина получила первый транш от ЕС для поддержки военного потенциала и восстановления страны.
  • Замораживание активов РФ стало следствием санкций ЕС из-за агрессии против Украины.
  • Евросоюз направляет средства от замороженных активов на оборону и восстановление Украины.
  • Денежные средства от замороженных активов переводятся через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала.

Швейцария отказалась предоставлять Украине денежные средства от замороженных активов РФ

Об этом сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии.

Согласно швейцарскому законодательству и международным обязательствам, Швейцария заявила, что не может генерировать «никаких чрезвычайных доходов в связи с средствами российского Центрального банка».

В швейцарском Государственном секретариате по экономическим вопросам уточнили, что подобная позиция касается только Швейцарии.

Отмечается, что по состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов Центрального банка РФ, замороженных в Швейцарии, составила чуть более 7 млрд. швейцарских франков (приблизительно 7,08 млрд. евро). Эти средства являются отдельными от замороженных активов, которыми владеют физические лица или компании, связанные с Россией.

Что известно о первом транше Украины от ЕС по доходам от замороженных активов РФ

В Еврокомиссии сообщили, что в пятницу, 26 июля, ЕС переводит Украине первые 1,5 млрд евро транша из доходов от замороженных активов РФ.

Отмечается, что полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг доходы от замороженных активов РФ были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля.

Денежные средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.

Замораживание активов российского Центробанка явилось результатом санкций ЕС против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат России и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.

ЕС поддерживает Украину Сегодня мы перечисляем 1,5 млрд. евро, полученных от замороженных российских активов, на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа или применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляен.

Следует отметить, что Украина не получит деньги напрямую, деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также в поддержку восстановления страны.

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