Швейцарія не вилучатиме для України кошти від заморожених активів РФ у своїх банках

Швейцарія не буде дотримуватися підходу Євросоюзу і не вилучатиме для України кошти із російських заморожених активів, які зберігаються у швейцарських банках.

Швейцарія відмовилася надавати Україні кошти від заморожених активів РФ

Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії.

Відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних зобов’язань, Швейцарія заявила, що не може генерувати «жодних надзвичайних доходів у зв’язку із коштами російського Центрального банку». Поширити

У швейцарському Державному секретаріаті з економічних питань уточнили, що така позиція стосується лише Швейцарії.

Зазначається, що станом на квітень 2024 року загальна вартість активів Центрального банку РФ, заморожених у Швейцарії, становила трохи більш як 7 млрд швейцарських франків (приблизно 7,08 млрд євро). Ці кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з Росією.

Що відомо про перший транш Україні від ЄС з прибутків від заморожених активів РФ

У Єврокомісії повідомили, що у п'ятницю, 26 липня, ЄС переводить Україні перші 1,5 млрд євро траншу з прибутків від заморожених активів РФ.

Зазначається, що отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів доходи від заморожених активів РФ були передані Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня.

Кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.

Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії та зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.

ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 млрд євро, отриманих від заморожених російських активів, на оборону та відновлення України. Немає кращого символу чи застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя, — підкреслила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що Україна не отримає гроші напряму, гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни.