Швейцария планирует упразднить защиту для украинских беженцев

Швейцарская народная партия (SVP) на этой неделе внесла в Национальный совет предложение полностью упразднить статус защиты S для украинских беженцев, утверждая, что значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными.
Главные тезисы
- Швейцарская народная партия предложила упразднить статус защиты S для украинских беженцев, ссылаясь на стабилизацию ситуации на определенных территориях Украины.
- Количество новых заявлений на статус защиты в Швейцарии снизилось за последние месяцы, что может привести к отмене защиты для украинцев.
Швейцария может отменить защиту для беженцев из Украины
В мае 2025 года статус S в Швейцарии имел более 69 тысяч человек. С начала года подано 3300 новых заявлений в защиту, тогда как вернулось в Украину около 2600 человек.
Кантоны и муниципалитеты обеспечивают жильем большинство беженцев, но две трети украинцев все еще не могут себя удерживать, несмотря на рост уровня занятости.
В прошлом году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли из Совета кантонов, ограничивающий доступ к статусу S для украинцев из регионов, где нет активных боевых действий или оккупации. Эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту.
Вообще в ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, получивших статус временной защиты. В течение апреля их количество возросло на 2 525 человек, причем больше новых беженцев прибыло в Швецию.
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