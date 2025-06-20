Швейцария планирует упразднить защиту для украинских беженцев
Категория
Мир
Дата публикации

Швейцария планирует упразднить защиту для украинских беженцев

Швейцария
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Источник:  online.ua

Швейцарская народная партия (SVP) на этой неделе внесла в Национальный совет предложение полностью упразднить статус защиты S для украинских беженцев, утверждая, что значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными.

Главные тезисы

  • Швейцарская народная партия предложила упразднить статус защиты S для украинских беженцев, ссылаясь на стабилизацию ситуации на определенных территориях Украины.
  • Количество новых заявлений на статус защиты в Швейцарии снизилось за последние месяцы, что может привести к отмене защиты для украинцев.

Швейцария может отменить защиту для беженцев из Украины

В мае 2025 года статус S в Швейцарии имел более 69 тысяч человек. С начала года подано 3300 новых заявлений в защиту, тогда как вернулось в Украину около 2600 человек.

Кантоны и муниципалитеты обеспечивают жильем большинство беженцев, но две трети украинцев все еще не могут себя удерживать, несмотря на рост уровня занятости.

В прошлом году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли из Совета кантонов, ограничивающий доступ к статусу S для украинцев из регионов, где нет активных боевых действий или оккупации. Эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту.

Федеральный совет Швейцарии к летним каникулам должен определить, какие регионы Украины будут считаться безопасными.

Вообще в ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, получивших статус временной защиты. В течение апреля их количество возросло на 2 525 человек, причем больше новых беженцев прибыло в Швецию.

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