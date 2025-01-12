Швейцария может организовать встречу Трампа с Путиным — что известно

Швейцария выразила готовность организовать встречу вновь избранного президента США Дональда Трампа, диктатора России Владимира Путина и представителей Украины для обсуждения окончания войны. Речь идет о трехстороннем формате переговоров.
Главные тезисы
- Швейцария выражает готовность организовать встречу между Трампом, Путиным и представителями Украины для обсуждения окончания войны в трехстороннем формате.
- Возможная встреча Трампа с Путиным в Швейцарии является ключевым шагом в дипломатических усилиях по обеспечению мира и стабильности в регионе.
- Швейцария рассматривается только как потенциальная площадка для переговоров и не намерена самостоятельно инициировать встречу, однако готова к содействию мирным инициативам.
- Трамп и Путин совместно анонсировали намерение провести встречу для пресечения войны, и все детали по этому мероприятию уже обсуждаются.
- Переговоры между Зеленским и Трампом 7 декабря 2024 г. стали предвестием возможной встречи лидеров и засвидетельствовали сложность политической ситуации в регионе.
Что известно о возможных переговорах в Швейцарии
Как отмечает издание, Швейцария готова принять саммит между Трампом и Путиным, если стороны проявят такую инициативу.
По словам главы службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, страна уже давно демонстрирует готовность поддерживать дипломатические усилия ради мира.
При этом издание подчеркивает, что Швейцария рассматривается только как потенциальная площадка для переговоров и не собирается самостоятельно инициировать встречу. Также сообщается, что Швейцария является одной из нескольких стран, которые могут организовать такой саммит.
Трамп анонсировал встречу с Путиным
Будущий глава Белого дома сообщил, что сейчас идет подготовка его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как отметил республиканец, именно Путин первым выразил желание встретиться.
Дональд Трамп пока не назвал конкретную дату проведения переговоров, однако подчеркнул, что все моменты уже обсуждаются.
Что важно понимать, переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошли еще 7 декабря 2024 года.
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