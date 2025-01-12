Швейцария может организовать встречу Трампа с Путиным — что известно

Швейцария выразила готовность организовать встречу вновь избранного президента США Дональда Трампа, диктатора России Владимира Путина и представителей Украины для обсуждения окончания войны. Речь идет о трехстороннем формате переговоров.

Что известно о возможных переговорах в Швейцарии

Как отмечает издание, Швейцария готова принять саммит между Трампом и Путиным, если стороны проявят такую инициативу.

По словам главы службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, страна уже давно демонстрирует готовность поддерживать дипломатические усилия ради мира.

После саммита в Бюргенштоке (Глобальный саммит мира по Украине, июнь 2024 года) Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности содействовать любым мирным инициативам, — отметил Бидо. Поделиться

При этом издание подчеркивает, что Швейцария рассматривается только как потенциальная площадка для переговоров и не собирается самостоятельно инициировать встречу. Также сообщается, что Швейцария является одной из нескольких стран, которые могут организовать такой саммит.

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Будущий глава Белого дома сообщил, что сейчас идет подготовка его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил республиканец, именно Путин первым выразил желание встретиться.

Дональд Трамп пока не назвал конкретную дату проведения переговоров, однако подчеркнул, что все моменты уже обсуждаются.

Он хочет встретиться и мы готовим это… Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны прекратить эту войну, — добавил Трамп, имея в виду захватническую войну РФ против Украины. Поделиться