Почему переговоры с Россией пока невозможны — Подоляк озвучил конкретную причину
Категория
Украина
Дата публикации

Почему переговоры с Россией пока невозможны — Подоляк озвучил конкретную причину

Почему переговоры с Россией пока невозможны — Подоляк озвучил конкретную причину
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Источник:  BBC

Переговоры с Кремлем пока невозможны, поскольку Россия еще не испытала достаточно значительных последствий за развязанную войну. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Главные тезисы

  • Россия еще не ощутила достаточно серьезных последствий за свою агрессию в Украине, поэтому переговоры нет сейчас
  • Нельзя рассчитывать на мирные переговоры из-за прихода нового президента США, поскольку Россия не оплатила цену за свою агрессию.
  • Активности президента Трампа и его советника по национальной безопасности касаются обмена данными, но не переговоров о прекращении войны
  • Украина остается активным участником переговоров и диалога с мировыми лидерами по обеспечению мира в регионе
  • Детали переговоров с Россией и возможность перемирия неизвестны, но Украина работает на общие результаты в диалоге с партнерами

Переговоры с РФ пока невозможны

Как отмечает издание, украинские чиновники отвергают какие-либо предположения о возможном давлении или мнении, что приход новоизбранного президента США Дональда Трампа обязательно приведет к мирным переговорам.

На сегодняшний день никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россия не заплатила достаточно высокую цену за свою агрессию, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также отметил, что разговоры о возможности переговоров — это лишь иллюзия.

Трамп уже работает над завершением войны

По словам инсайдеров, советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником — республиканцем Майком Волтцом.

Что важно понимать, они, прежде всего, сконцентрировались на обмене важными данными, однако пока не обсуждали пути прекращения войны или обеспечения перемирия.

Украина, в отличие от России, вовлечена в переговоры. Как известно, они состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США — с ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ни для кого не секрет, что диалог масштабировался и на уровне лидеров — Владимира Зеленского и Трампа.

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