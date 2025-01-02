Почему переговоры с Россией пока невозможны — Подоляк озвучил конкретную причину

Переговоры с Кремлем пока невозможны, поскольку Россия еще не испытала достаточно значительных последствий за развязанную войну. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Главные тезисы
- Россия еще не ощутила достаточно серьезных последствий за свою агрессию в Украине, поэтому переговоры нет сейчас
- Нельзя рассчитывать на мирные переговоры из-за прихода нового президента США, поскольку Россия не оплатила цену за свою агрессию.
- Активности президента Трампа и его советника по национальной безопасности касаются обмена данными, но не переговоров о прекращении войны
- Украина остается активным участником переговоров и диалога с мировыми лидерами по обеспечению мира в регионе
- Детали переговоров с Россией и возможность перемирия неизвестны, но Украина работает на общие результаты в диалоге с партнерами
Переговоры с РФ пока невозможны
Как отмечает издание, украинские чиновники отвергают какие-либо предположения о возможном давлении или мнении, что приход новоизбранного президента США Дональда Трампа обязательно приведет к мирным переговорам.
Он также отметил, что разговоры о возможности переговоров — это лишь иллюзия.
Трамп уже работает над завершением войны
По словам инсайдеров, советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником — республиканцем Майком Волтцом.
Что важно понимать, они, прежде всего, сконцентрировались на обмене важными данными, однако пока не обсуждали пути прекращения войны или обеспечения перемирия.
Украина, в отличие от России, вовлечена в переговоры. Как известно, они состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США — с ним, в частности, встретился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.
Ни для кого не секрет, что диалог масштабировался и на уровне лидеров — Владимира Зеленского и Трампа.
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