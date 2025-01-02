Чому переговори з Росією наразі неможливі — Подоляк озвучив конкретну причину

Переговори з Кремлем наразі неможливі, оскільки Росія ще не зазнала достатньо значних наслідків за розв'язану війну. На цьому наголосив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Головні тези:
- Росія ще не відчула достатньо серйозних наслідків за свою агресію в Україні, тому переговори немають місця зараз
- Не можна розраховувати на мирні переговори через прихід нового президента США, оскільки Росія не сплатила ціну за свою агресію
- Активності президента Трампа та його радника з національної безпеки стосуються обміну даними, але не переговорів про припинення війни
- Україна залишається активним учасником переговорів та діалогу зі світовими лідерами для забезпечення миру в регіоні
- Деталі переговорів з Росією та можливість перемир'я є невідомими, але Україна працює на спільні результати в діалозі з партнерами
Переговори з РФ наразі неможливі
Як зазначає видання, українські посадовці відкидають будь-які припущення щодо можливого тиску або думки, що прихід новообраного президента США Дональда Трампа обов’язково призведе до мирних переговорів.
Він також зазначив, що розмови про можливість переговорів — це лише ілюзія.
Трамп уже працює над завершенням війни
За словами інсайдерів, радник чинного президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником — республіканцем Майком Волтцом.
Що важливо розуміти, вони насамперед сконцентрувалися на обміні важливими даними, однак поки не обговорювали шляхи припинення війни або забезпечення перемир'я.
Україна, на відміну від Росії, залучена до переговорів. Як відомо, вони відбулись під час останнього візиту глави Офісу президента Андрія Єрмака до США — із ним зокрема зустрівся обраний віцепрезидент Джей Ді Венс.
Ні для кого не секрет, що діалог масштабувався й на рівні лідерів — Володимира Зеленського й Трампа.
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