Швейцарія може організувати зустріч Трампа з Путіним — що відомо

Швейцарія висловила готовність організувати зустріч новообраного президента США Дональда Трампа, диктатора Росії Володимира Путіна та представників України для обговорення закінчення війни. Йдеться про тристоронній формат переговорів.

Що відомо про можливі перемовини у Швейцарії

Як зазначає видання, Швейцарія готова прийняти саміт між Трампом і Путіним, якщо сторони виявлять таку ініціативу.

За словами глави служби інформації МЗС Швейцарії Ніколя Бідо, країна вже давно демонструє готовність підтримувати дипломатичні зусилля задля миру.

Після саміту в Бюргенштоку (Глобальний саміт миру по Україні, червень 2024 року) Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність сприяти будь-яким мирним ініціативам, – зазначив Бідо. Поширити

При цьому видання підкреслює, що Швейцарія розглядається лише як потенційний майданчик для переговорів і не збирається самостійно ініціювати зустріч. Також повідомляється, що Швейцарія є однією з кількох країн, які можуть організувати такий саміт.

Трамп анонсував зустріч з Путіним

Майбутній очільник Білого дому повідомив, що наразі триває підготовка його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначив республіканець, саме Путін першим висловив бажання зустрітися.

Дональд Трамп поки не назвав конкретну дату проведення перемовин, однак наголосив, що всі моменти уже обговорюються.

Він хоче зустрітися, і ми готуємо це… Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні, — додав Трамп, маючи на увазі загарбницьку війну РФ проти України. Поширити