Швейцарія може організувати зустріч Трампа з Путіним — що відомо

Швейцарія висловила готовність організувати зустріч новообраного президента США Дональда Трампа, диктатора Росії Володимира Путіна та представників України для обговорення закінчення війни. Йдеться про тристоронній формат переговорів.
Головні тези:
- Швейцарія виражає готовність організувати зустріч між Трампом, Путіним та представниками України для обговорення закінчення війни у тристоронньому форматі.
- Можлива зустріч Трампа з Путіним в Швейцарії є ключовим кроком у дипломатичних зусилях задля забезпечення миру та стабільності в регіоні.
- Швейцарія розглядається лише як потенційний майданчик для переговорів та не має наміру самостійно ініціювати зустріч, однак готова до сприяння мирним ініціативам.
- Трамп та Путін спільно анонсували намір провести зустріч для покладення край війні, і всі деталі щодо цього заходу вже обговорюються.
- Переговори між Зеленським та Трампом 7 грудня 2024 року стали передвістям можливої зустрічі лідерів та засвідчили складність політичної ситуації в регіоні.
Що відомо про можливі перемовини у Швейцарії
Як зазначає видання, Швейцарія готова прийняти саміт між Трампом і Путіним, якщо сторони виявлять таку ініціативу.
За словами глави служби інформації МЗС Швейцарії Ніколя Бідо, країна вже давно демонструє готовність підтримувати дипломатичні зусилля задля миру.
При цьому видання підкреслює, що Швейцарія розглядається лише як потенційний майданчик для переговорів і не збирається самостійно ініціювати зустріч. Також повідомляється, що Швейцарія є однією з кількох країн, які можуть організувати такий саміт.
Трамп анонсував зустріч з Путіним
Майбутній очільник Білого дому повідомив, що наразі триває підготовка його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як зазначив республіканець, саме Путін першим висловив бажання зустрітися.
Дональд Трамп поки не назвав конкретну дату проведення перемовин, однак наголосив, що всі моменти уже обговорюються.
Що важливо розуміти, переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.
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