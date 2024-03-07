"Святая женщина". Алан Бадоев высказался о своей экс-жене, работающей на РФ
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"Святая женщина". Алан Бадоев высказался о своей экс-жене, работающей на РФ

Алан Бадоев
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Источник:  Гордон

Известный украинский клипмейкер Алан Бадоев признался, как относится к своей бывшей жене Жанне Бадоевой, которая продолжает строить карьеру в стране-агрессорке России.

Жанна Бадоева предала Украину ради заработков в РФ

Несмотря на то, что Жанна Бадоева приобрела свою популярность именно благодаря украинскому тревел-шоу "Орел и Решка", однако это не помешало ей предать родину.

Уже более 2-х лет она не только молчит о полномасштабном вторжении России в Украину, но и работает в стране-агрессорке.

Стоит отметить, что первые месяцы войны Жанна сделала банальное сообщение о "мире во всем мире" и дальше продолжила платить налоги в казну РФ, деньги с которой уходят на геноцид украинского народа.

Более того, недавно официально стало известно, что она стала ведущей российского проекта "Лучше всех" на пропагандистском "Первом канале".

Что Алан Бадоев думает о своей бывшей Жанне

Ни для кого не секрет, что поначалу Алан Бадоев защищал супругу.

По его словам, Жанна сама все объяснит, когда придет время. Клипмейкер также утверждал, что не хочет стать добычей для хейтеров.

Только сейчас Алан Бадоев откровенно признался, что они еще даже не обсуждали эту тему.

Ничего не могу прокомментировать, с ней еще не было разговора. Возможно, у меня пока не хватает сил задать этот вопрос. В любом случае для меня Жанна всегда святая женщина, а про ее выбор жизненный, если она меня спросит, я всегда с ней поговорю. Думаю, не захочет, но это ее жизнь, и без стука туда я не захожу, — сказал Бадоев.

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