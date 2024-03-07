Відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв зізнався, як ставиться до своєї колишньої дружини Жанни Бадоєвої, яка продовжує будувати кар'єру в країні-агресорці Росії.

Жанна Бадоєва зрадила Україну заради заробітків у РФ

Попри те, що Жанна Бадоєва здобула свою популярність саме завдяки українському тревел-шоу "Орел і Решка", однак це не завадило їй зрадити батьківщину.

Уже понад 2 роки вона не лише мовчить про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а й працює у країні-агресорці.

Варто зазначити, що перші місяці війни Жанна зробила банальний допис про "мир у всьому мирі" й далі продовжила платити податки в казну РФ, гроші з якої йдуть на геноцид українського народу.

Ба більше нещодавно офіційно стало відомо, що вона стала ведучою російського проєкту "Лучше всех" на пропагандистському "Первом канале".

Що Алан Бадоєв думає про свою колишню Жанну

Ні для кого не секрет, що спочатку Алан Бадоєв захищав дружину.

За його словами, Жанна сама все пояснить, коли настане час. Кліпмейкер також стверджував, що не хоче стати здобиччю для хейтерів.

Лише зараз Алан Бадоєв відверто зізнався, що вони ще навіть не обговорювали цю тему.