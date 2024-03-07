"Свята жінка". Алан Бадоєв висловився про свою ексдружину, яка працює на РФ
Категорія
Культура
Дата публікації

"Свята жінка". Алан Бадоєв висловився про свою ексдружину, яка працює на РФ

Алан Бадоєв
Джерело:  Гордон

Відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв зізнався, як ставиться до своєї колишньої дружини Жанни Бадоєвої, яка продовжує будувати кар'єру в країні-агресорці Росії.

Жанна Бадоєва зрадила Україну заради заробітків у РФ

Попри те, що Жанна Бадоєва здобула свою популярність саме завдяки українському тревел-шоу "Орел і Решка", однак це не завадило їй зрадити батьківщину.

Уже понад 2 роки вона не лише мовчить про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а й працює у країні-агресорці.

Варто зазначити, що перші місяці війни Жанна зробила банальний допис про "мир у всьому мирі" й далі продовжила платити податки в казну РФ, гроші з якої йдуть на геноцид українського народу.

Ба більше нещодавно офіційно стало відомо, що вона стала ведучою російського проєкту "Лучше всех" на пропагандистському "Первом канале".

Що Алан Бадоєв думає про свою колишню Жанну

Ні для кого не секрет, що спочатку Алан Бадоєв захищав дружину.

За його словами, Жанна сама все пояснить, коли настане час. Кліпмейкер також стверджував, що не хоче стати здобиччю для хейтерів.

Лише зараз Алан Бадоєв відверто зізнався, що вони ще навіть не обговорювали цю тему.

Нічого не можу прокоментувати, з нею не було ще розмови. Можливо, у мене не вистачає поки що сил поставити це запитання. У будь-якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка, а за її вибір життєвий, якщо вона мене запитає, я завжди з нею поговорю. Думаю, не захоче, але це її життя і без стуку туди я не заходжу, — сказав Бадоєв.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Що в тебе в голові. Алан Бадоєв публічно звернувся до зрадниці Ані Лорак
Що в тебе в голові. Алан Бадоєв публічно звернувся до зрадниці Ані Лорак
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Співак та боєць ЗСУ Андрій Хливнюк озвучив свій прогноз щодо тривалості війни
Андрій Хливнюк
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Співак Андрій Хливнюк відреагував на крадіжку своєї пісні коханкою Путіна
Андрій Хливнюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?