Свитолина вернула себе титул первой ракетки Украины

Женская теннисная ассоциация WTA обновила мировые рейтинги по итогам турниров, состоявшихся 24 февраля — 2 марта. Элина Свитолина снова стала первой ракеткой Украины.
Главные тезисы
- Элина Свитолина заняла первое место в рейтинге Украины по теннису среди женщин согласно обновленным данным WTA.
- Обзор рейтинга WTA показывает Элину Свитолину на 23-й позиции, с последующими падениями и подъемами для других украинских спортсменок.
Свитолина снова получила титул лучшей теннисистки Украины
Самым рейтинговым турниром WTA в течение недели стали соревнования в мексиканской Мериде. В этом соревновании приняли участие три украинки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Лучший результат показала Калинина — дошла до второго круга турнира, где вылетела от австралийки Дарии Севилл.
Элина Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины, после того как Марта Костюк, вылетев в первом раунде соревнований в Мериде, опустилась сразу на пять позиций.
Даяна Ястремская не участвовала в соревнованиях в Мериде, что повлекло за собой падение в рейтинге на две позиции.
В топ-10 мирового рейтинга WTA произошло четыре смены. Эмма Наварро поднялась на две ступеньки, обойдя Цинь Вэнь Чжэн и выбывшую из десятки лучших Мирру Андрееву. В топ-10 вернулась испанка Паула Бадоса.
Мировой рейтинг WTA
Арина Сабаленко — 9076 очков
Ига Швентек (Польша) — 7985
Коко Гофф (США) — 6333
Джессика Пегула (США) — 5251
Мэдисон Киз (США) — 4679
Жасмин Паолини (Италия) — 4518
Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328
Эмма Наварро (США) — 4009 (+2)
Цинь Вэнь Чжэн (Китай) — 3780 (-1)
Паула Бадоса (Испания) — 3746 (+1)
...
23. Элина Свитолина (Украина) — 1980
24. Марта Костюк (Украина) — 1955 (-5)
46. Даяна Ястремская (Украина) — 1229 (-2)
54. Ангелина Калинина (Украина) — 1072 (-2)
110. Юлия Стародубцева (Украина) — 681 (-1)
128. Дарья Снигирь (Украина) — 576 (-1)
186. Леся Цуренко (Украина) — 371
216. Анастасия Соболева (Украина) — 327 (-3)
249. Екатерина Завацкая (Украина) — 285
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