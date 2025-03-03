Свитолина вернула себе титул первой ракетки Украины

Свитолина снова получила титул лучшей теннисистки Украины

Самым рейтинговым турниром WTA в течение недели стали соревнования в мексиканской Мериде. В этом соревновании приняли участие три украинки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Лучший результат показала Калинина — дошла до второго круга турнира, где вылетела от австралийки Дарии Севилл.

Элина Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины, после того как Марта Костюк, вылетев в первом раунде соревнований в Мериде, опустилась сразу на пять позиций.

Даяна Ястремская не участвовала в соревнованиях в Мериде, что повлекло за собой падение в рейтинге на две позиции.

Лучший результат среди украинок на соревнованиях в Мексике не помог Ангелине Калининой улучшить позиции в рейтинге. По итогам недели украинка потеряла две позиции. Поделиться

В топ-10 мирового рейтинга WTA произошло четыре смены. Эмма Наварро поднялась на две ступеньки, обойдя Цинь Вэнь Чжэн и выбывшую из десятки лучших Мирру Андрееву. В топ-10 вернулась испанка Паула Бадоса.

Мировой рейтинг WTA

Арина Сабаленко — 9076 очков

Ига Швентек (Польша) — 7985

Коко Гофф (США) — 6333

Джессика Пегула (США) — 5251

Мэдисон Киз (США) — 4679

Жасмин Паолини (Италия) — 4518

Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328

Эмма Наварро (США) — 4009 (+2)

Цинь Вэнь Чжэн (Китай) — 3780 (-1)

Паула Бадоса (Испания) — 3746 (+1)

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