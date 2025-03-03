Свитолина вернула себе титул первой ракетки Украины
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Свитолина вернула себе титул первой ракетки Украины

Свитолина
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Источник:  Суспільне. Спорт

Женская теннисная ассоциация WTA обновила мировые рейтинги по итогам турниров, состоявшихся 24 февраля — 2 марта. Элина Свитолина снова стала первой ракеткой Украины.

Главные тезисы

  • Элина Свитолина заняла первое место в рейтинге Украины по теннису среди женщин согласно обновленным данным WTA.
  • Обзор рейтинга WTA показывает Элину Свитолину на 23-й позиции, с последующими падениями и подъемами для других украинских спортсменок.

Свитолина снова получила титул лучшей теннисистки Украины

Самым рейтинговым турниром WTA в течение недели стали соревнования в мексиканской Мериде. В этом соревновании приняли участие три украинки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Лучший результат показала Калинина — дошла до второго круга турнира, где вылетела от австралийки Дарии Севилл.

Элина Свитолина вернула себе звание первой ракетки Украины, после того как Марта Костюк, вылетев в первом раунде соревнований в Мериде, опустилась сразу на пять позиций.

Даяна Ястремская не участвовала в соревнованиях в Мериде, что повлекло за собой падение в рейтинге на две позиции.

Лучший результат среди украинок на соревнованиях в Мексике не помог Ангелине Калининой улучшить позиции в рейтинге. По итогам недели украинка потеряла две позиции.

В топ-10 мирового рейтинга WTA произошло четыре смены. Эмма Наварро поднялась на две ступеньки, обойдя Цинь Вэнь Чжэн и выбывшую из десятки лучших Мирру Андрееву. В топ-10 вернулась испанка Паула Бадоса.

Мировой рейтинг WTA

  • Арина Сабаленко — 9076 очков

  • Ига Швентек (Польша) — 7985

  • Коко Гофф (США) — 6333

  • Джессика Пегула (США) — 5251

  • Мэдисон Киз (США) — 4679

  • Жасмин Паолини (Италия) — 4518

  • Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328

  • Эмма Наварро (США) — 4009 (+2)

  • Цинь Вэнь Чжэн (Китай) — 3780 (-1)

  • Паула Бадоса (Испания) — 3746 (+1)

...

  • 23. Элина Свитолина (Украина) — 1980

  • 24. Марта Костюк (Украина) — 1955 (-5)

  • 46. Даяна Ястремская (Украина) — 1229 (-2)

  • 54. Ангелина Калинина (Украина) — 1072 (-2)

  • 110. Юлия Стародубцева (Украина) — 681 (-1)

  • 128. Дарья Снигирь (Украина) — 576 (-1)

  • 186. Леся Цуренко (Украина) — 371

  • 216. Анастасия Соболева (Украина) — 327 (-3)

  • 249. Екатерина Завацкая (Украина) — 285

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