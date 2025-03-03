Світоліна повернула собі титул першої ракетки України
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Світоліна повернула собі титул першої ракетки України

Світоліна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Жіноча тенісна асоціація WTA оновила світові рейтинги за підсумками турнірів, що відбулися впродовж 24 лютого — 2 березня. Еліна Світоліна знову стала першою ракеткою України.

Головні тези:

  • Еліна Світоліна повернула собі титул першої ракетки України в оновленому рейтингу WTA.
  • Еліна Світоліна залишається однією з провідних українських тенісисток, займаючи 23-ту позицію у світовому рейтингу.

Світоліна знову отримала титул найкращої тенісистки України

Найрейтинговішим турніром WTA впродовж тижня стали змагання в мексиканській Меріді. У цьому змаганні взяли участь три українки: Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Найкращий результат показала Калініна — дійшла до другого кола турніру, де вилетіла від австралійки Дарії Севілл.

Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, після того, як Марта Костюк, вилетівши в першому раунді змагань в Меріді, опустилася одразу на п'ять позицій.

Даяна Ястремська не брала участь в змаганнях в Меріді, що спричинило падіння в рейтингу на дві позиції.

Найкращий результат серед українок на змаганнях в Мексиці не допоміг Ангеліні Калініній покращити позиції в рейтингу. За підсумками тижня українка втратила дві позиції.

У топ-10 світового рейтингу WTA відбулось чотири зміни. Емма Наварро піднялася на дві сходинки, обійшовши Цінь Вень Чжен та Мірру Андрєєву, яка вибула з десятки найкращих. Натомість у топ-10 повернулася іспанка Паула Бадоса.

Світовий рейтинг WTA

  • Аріна Сабалєнка — 9076 очок

  • Іга Швьонтек (Польща) — 7985

  • Коко Гофф (США) — 6333

  • Джессіка Пегула (США) — 5251

  • Медісон Кіз (США) — 4679

  • Жасмін Паоліні (Італія) — 4518

  • Єлена Рибакіна (Казахстан) — 4328

  • Емма Наварро (США) — 4009 (+2)

  • Цінь Вень Чжен (Китай) — 3780 (-1)

  • Паула Бадоса (Іспанія) — 3746 (+1)

...

  • 23. Еліна Світоліна (Україна) — 1980

  • 24. Марта Костюк (Україна) — 1955 (-5)

  • 46. Даяна Ястремська (Україна) — 1229 (-2)

  • 54. Ангеліна Калініна (Україна) — 1072 (-2)

  • 110. Юлія Стародубцева (Україна) — 681 (-1)

  • 128. Дарія Снігур (Україна) — 576 (-1)

  • 186. Леся Цуренко (Україна) — 371

  • 216. Анастасія Соболєва (Україна) — 327 (-3)

  • 249. Катерина Завацька (Україна) — 285

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