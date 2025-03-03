Жіноча тенісна асоціація WTA оновила світові рейтинги за підсумками турнірів, що відбулися впродовж 24 лютого — 2 березня. Еліна Світоліна знову стала першою ракеткою України.
Головні тези:
- Еліна Світоліна повернула собі титул першої ракетки України в оновленому рейтингу WTA.
- Еліна Світоліна залишається однією з провідних українських тенісисток, займаючи 23-ту позицію у світовому рейтингу.
Світоліна знову отримала титул найкращої тенісистки України
Найрейтинговішим турніром WTA впродовж тижня стали змагання в мексиканській Меріді. У цьому змаганні взяли участь три українки: Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Найкращий результат показала Калініна — дійшла до другого кола турніру, де вилетіла від австралійки Дарії Севілл.
Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, після того, як Марта Костюк, вилетівши в першому раунді змагань в Меріді, опустилася одразу на п'ять позицій.
Даяна Ястремська не брала участь в змаганнях в Меріді, що спричинило падіння в рейтингу на дві позиції.
У топ-10 світового рейтингу WTA відбулось чотири зміни. Емма Наварро піднялася на дві сходинки, обійшовши Цінь Вень Чжен та Мірру Андрєєву, яка вибула з десятки найкращих. Натомість у топ-10 повернулася іспанка Паула Бадоса.
Світовий рейтинг WTA
Аріна Сабалєнка — 9076 очок
Іга Швьонтек (Польща) — 7985
Коко Гофф (США) — 6333
Джессіка Пегула (США) — 5251
Медісон Кіз (США) — 4679
Жасмін Паоліні (Італія) — 4518
Єлена Рибакіна (Казахстан) — 4328
Емма Наварро (США) — 4009 (+2)
Цінь Вень Чжен (Китай) — 3780 (-1)
Паула Бадоса (Іспанія) — 3746 (+1)
...
23. Еліна Світоліна (Україна) — 1980
24. Марта Костюк (Україна) — 1955 (-5)
46. Даяна Ястремська (Україна) — 1229 (-2)
54. Ангеліна Калініна (Україна) — 1072 (-2)
110. Юлія Стародубцева (Україна) — 681 (-1)
128. Дарія Снігур (Україна) — 576 (-1)
186. Леся Цуренко (Україна) — 371
216. Анастасія Соболєва (Україна) — 327 (-3)
249. Катерина Завацька (Україна) — 285
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