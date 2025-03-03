Світоліна повернула собі титул першої ракетки України

Жіноча тенісна асоціація WTA оновила світові рейтинги за підсумками турнірів, що відбулися впродовж 24 лютого — 2 березня. Еліна Світоліна знову стала першою ракеткою України.

Світоліна знову отримала титул найкращої тенісистки України

Найрейтинговішим турніром WTA впродовж тижня стали змагання в мексиканській Меріді. У цьому змаганні взяли участь три українки: Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Найкращий результат показала Калініна — дійшла до другого кола турніру, де вилетіла від австралійки Дарії Севілл.

Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, після того, як Марта Костюк, вилетівши в першому раунді змагань в Меріді, опустилася одразу на п'ять позицій.

Даяна Ястремська не брала участь в змаганнях в Меріді, що спричинило падіння в рейтингу на дві позиції.

Найкращий результат серед українок на змаганнях в Мексиці не допоміг Ангеліні Калініній покращити позиції в рейтингу. За підсумками тижня українка втратила дві позиції. Поширити

У топ-10 світового рейтингу WTA відбулось чотири зміни. Емма Наварро піднялася на дві сходинки, обійшовши Цінь Вень Чжен та Мірру Андрєєву, яка вибула з десятки найкращих. Натомість у топ-10 повернулася іспанка Паула Бадоса.

Світовий рейтинг WTA

Аріна Сабалєнка — 9076 очок

Іга Швьонтек (Польща) — 7985

Коко Гофф (США) — 6333

Джессіка Пегула (США) — 5251

Медісон Кіз (США) — 4679

Жасмін Паоліні (Італія) — 4518

Єлена Рибакіна (Казахстан) — 4328

Емма Наварро (США) — 4009 (+2)

Цінь Вень Чжен (Китай) — 3780 (-1)

Паула Бадоса (Іспанія) — 3746 (+1)

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