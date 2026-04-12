Тайсон Фьюри снес с ринга россиянина Махмудова — видео

Очередное возвращение британского боксера Тайсона Фьюри в профессиональный ринг завершилось его громкой победой. На этот раз мощь "цыганского короля" ощутил на себе выступавший под флагом Канады русский боксер Арсланбек Махмудов.

Долгожданный поединок состоялся на арене футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне.

Собравшиеся сразу обратили внимание на то, что россиянины Махмудов появился на ринг под звуки сирен, а британец перед выходом на ринг почтил память умершего 14 сентября 2025 года Рикки Хаттона.

Несмотря на то, что Тайсон в первых раундах не демонстрировал безумную активность, было видно, что он настроен серьезно.

Уже когда прошло 50% боя, Арсланбек начинал стремительно истощаться, чем воспользовался британец.

Что важно понимать, в восьмом раунде боксеры решили не сдерживать своей ярости, а россиян впервые почувствовал, что британец не собирается отдавать ему победу.

В 11 раунде Фьюри удалось зажать соперника к углу ринга — это был действительно переломный момент, который четко дал всем понять — россиянин терпит поражение.

В последнем раунде британец приглашал соперника продолжить поединок, но у Махмудова уже давно не было сил.