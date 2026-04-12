Тайсон Фьюри снес с ринга россиянина Махмудова — видео
Тайсон Фьюри одержал новую победу
Источник:  online.ua

Очередное возвращение британского боксера Тайсона Фьюри в профессиональный ринг завершилось его громкой победой. На этот раз мощь "цыганского короля" ощутил на себе выступавший под флагом Канады русский боксер Арсланбек Махмудов.

Главные тезисы

  • Россиянин больше напоминал грушу для битья, а не профессионального боксера.
  • Единогласная победа Тайсона стала логическим завершением этого боя.

Долгожданный поединок состоялся на арене футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне.

Собравшиеся сразу обратили внимание на то, что россиянины Махмудов появился на ринг под звуки сирен, а британец перед выходом на ринг почтил память умершего 14 сентября 2025 года Рикки Хаттона.

Несмотря на то, что Тайсон в первых раундах не демонстрировал безумную активность, было видно, что он настроен серьезно.

Уже когда прошло 50% боя, Арсланбек начинал стремительно истощаться, чем воспользовался британец.

Что важно понимать, в восьмом раунде боксеры решили не сдерживать своей ярости, а россиян впервые почувствовал, что британец не собирается отдавать ему победу.

В 11 раунде Фьюри удалось зажать соперника к углу ринга — это был действительно переломный момент, который четко дал всем понять — россиянин терпит поражение.

В последнем раунде британец приглашал соперника продолжить поединок, но у Махмудова уже давно не было сил.

Поэтому победителя противостояния определяли судьи — единогласная победа "цыганского короля!".

Больше по теме

Усик раскрыл нюансы подготовки к бою с Верхувеном
Усик активно готовится к новому бою
Уордли публично бросил вызов Усику
Уордли нацелился на Усика
Уоррен угрожает WBC искомом из-за ситуации с Усиком
Уоррен озвучил свою позицию касательно Усика

